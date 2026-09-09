Nevyhazujte staré hliníkové formy na koláč. Za tahle konkrétní provedení dávají sběratelé až 5 000 Kč

Kdo pravidelně uklízí po předcích, dřív nebo později narazí na plechovou nebo hliníkovou formu, kterou léta nikdo nevzal do ruky. Cesta do kontejneru se nabízí sama. U řady z nich by to bylo správné rozhodnutí, jenže pár typů dokáže na aukci vystřelit na sumu, jakou byste do zaprášeného kusu kovu nikdy neřekli. A rozhoduje o tom hlavně vzhled a zpracování formy, teprve potom její věk.
Většina hliníkových forem je běžné zboží
Drtivá většina forem, které se doma najdou, žádný poklad není. Lehčí kusy z hliníku a nalakovaného plechu chrlily továrny od šedesátých let ve statisících, a přesně tyhle sběratel při hledání přehlédne. V bazaru nebo na burze za ně majitel dostane sotva pár set korun, u opravdu pěkného hladkého kusu se cena zastaví kolem 900 korun. Nezřídka je lidé při jarním úklidu rovnou odvezou do sběru. Takže jestli doma máte obyčejnou hladkou bábovku z pozdějších dekád, na velký výdělek zapomeňte.
I obyčejný kus ale nemusí skončit v popelnici. Móda starých kuchyní zažívá návrat a nejeden takový plecháč dnes visí na zdi nebo zdobí kredenc jako vzpomínka na dávné nedělní pečení.
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Hodnota staré formy se odvíjí od několika věcí naráz. Napoví materiál, ruční zpracování i to, jak neotřelý tvar drží. Kusy z časů, kdy se kov odléval do pískových forem nebo vyklepával kladivem, nejsou nikdy dva úplně stejné, a právě tahle nedokonalost dělá sběratelům radost.
Rozhoduje i samotný kov. Žebříček materiálů vede ručně tepaná měď. Stupínek pod ní stojí těžká litina s výrazně plastickým vzorem, o kousek níž keramické a kameninové formy staré přes sto let. Obyčejný hliník leží na samém dně. Body navíc přidá čitelná značka výrobce vyražená na dně či na obrubě a stav bez jediné prasklinky.
O ceně staré formy rozhoduje především materiál a ruční zpracování, na vrcholu žebříčku stojí tepaná měď. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Figurální motivy a záhadná zkratka na dně
Sběratelská poptávka se točí kolem kousků s neobvyklým, pečlivě vyvedeným tvarem. Hladkou klasiku má v kuchyni kdekdo, takže cenu spíš dělají ozdobné vzory. Žádané jsou hvězdice a květy ve stylu art deco i celé figurální podoby. Formy připomínající zvířata, ovoce, věnce nebo vánoční postavy mizí z nabídek nejrychleji ze všeho.
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Cenu umí zvednout i pár vyražených písmen. Nápis „GES. GESCH.” znamená, že jde o zboží chráněné dobovým patentem, přičemž zkratka odpovídá německému Gesetzlich Geschützt, tedy zákonem chráněno. Jakmile takové značení na formě objevíte, poptávka po ní rázem stoupne. Co se týče peněz, hodně záleží na konkrétním provedení:
za samostatnou figurální formičku s patentovým znakem lidé běžně nabídnou i přes 600 korun, u dobře dochovaných čokoládových forem a kompletních sérií se cena pohybuje v tisících, běžně dva až šest, starožitná litina a keramika v dobré kondici se v dražbách drží mezi dvěma a pěti tisíci, vyhlášené měděné rarity, třeba forma ve tvaru raka nebo ryby datovaná kolem roku 1900, se na Aukru objevují s cenovkami přesahujícími čtyři tisíce. Jedna chyba srazí cenu i o několik tisíc
Před prodejem člověka svrbí ruce dát staré formě lesk a zbavit ji tmavého povlaku. Byl by to drahý omyl. Ono ztmavlé zabarvení, které se na kovu drželo dlouhá léta, znalci považují za tu nejcennější vrstvu. Kdo ho odstraní hrubou houbou nebo silnou chemií, může se rozloučit s několika tisíci z odhadní ceny, protože o vyleštěný kousek zájemci většinou nestojí.
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Jestli chcete jen setřít nános prachu, vezměte měkkou suchou utěrku a dál nic neřešte. Náročnější očistu nebo renovaci nechte na někom, kdo se v tom vyzná a pozná, kam až může zajít.
Kde staré formy najdou nového majitele
Největší šanci na dobrou cenu dávají internetové aukce. Sejdou se v nich zájemci z celé republiky a startovní korunová cena spolehlivě rozjede licitaci, která hodnotu vyžene nahoru. Další možností je obchůzka po starožitnících, z nichž leckterý formu odkoupí nebo aspoň poradí s odhadem. Fungují ale i sobotní bleší trhy, sběratelské burzy nebo zájmové skupiny na sociálních sítích.
Nejvyšší cenu obvykle vynesou internetové aukce, prodat se ale dá i na bleším trhu nebo sběratelské burze. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ať zamíříte kamkoli, vyplatí se nejdřív prolistovat už doběhlé aukce podobných kousků, ať máte představu o reálné ceně. K inzerátu připojte ostré snímky z několika stran a poctivý popisek, kde přiznáte rozměry i případné šrámy. Takže než babiččinu formu hodíte do kontejneru, dejte si tu práci a chvíli si ji prohlédněte. Klidně se ukáže, že přesně po takovém provedení někdo pátrá už roky.
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Zdroje: https://www.tiscali.cz/stara-forma-na-babovku-po-babicce-muze-mit-cenu-nove-trouby-vetsina-lidi-ji-pritom-vyhodi-za-200-kc-711155, https://www.umimeporadit.cz/zustala-vam-doma-stara-forma-na-babovku-sberatele-po-ni-jdou-jako-posedli, https://www.nespechej.cz/clanky/za-stare-formy-na-peceni-vam-dnes-sberatele-urvou-ruce-za-beranka-plati-500-kc-rak-je-primo-zlaty-dul-20260807-9707.html, https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-doma-tyto-stare-kovove-formy-na-babovku-muze-slavit-sberatele-za-ne-davaji-tisice/, https://www.tiscali.cz/plechove-formy-na-babovku-z-80-let-se-vraci-sberatele-za-nektere-kousky-daji-i-5-000-kc-692491, https://www.blesk.cz/clanek/radce/846756/nevyhazujte-stare-formicky-na-pracny-nektere-kusy-sberatele-vykupuji-za-tisice.html