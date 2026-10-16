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Nevšední a zábavný: Orfeus v podsvětí v Liberci moderně a se sociálními sítěmi

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Do současného jazyka se sociálními sítěmi i mobilními telefony převedlo liberecké divadlo operetu Orfeus v podsvětí od Jacquese Offenbacha. V premiéře uvede dílo o manželských radostech a strastech v sobotu. Větší akcent než v původní verzi bude mít v liberecké úpravě postava Veřejného mínění.
Nevšední a zábavný: Orfeus v podsvětí v Liberci moderně a se sociálními sítěmi

Nevšední a zábavný: Orfeus v podsvětí v Liberci moderně a se sociálními sítěmi

Zdroj: Daniel Dančevský
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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