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Nevítané hlodavce pomohou z domácnosti vypudit osvědčené pasti. Správně připravená nástraha přinese trvalý výsledek

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Jedním z nejproblematičtějších návštěvníků domácnosti je potkan. A to z toho důvodu, že není snadné se tohoto hlodavce zbavit.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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