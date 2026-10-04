Nevinné návyky při cvičení se změnily v tichou past: Hranici mezi zdravým životním stylem a nebezpečnou mánií překračují miliony lidí

Podle
průzkumu jihokorejského Ministerstva kultury, sportu a turismu z roku 2025 se pravidelnému cvičení věnuje 62,9 % Korejců ve věku od 10 let. Fyzickou aktivitu provozují alespoň jednou týdně po dobu 30 minut nebo déle. K rozšíření tohoto trendu došlo zejména s příchodem pandemie covidu-19, kdy lidé měli najednou více času sami na sebe a přirozeně začali více řešit své zdraví i fyzický vzhled. Patrně nejaktivnější je v tomto ohledu skupina lidí ve věku od 20 do 60 let. Průzkum ukázal, že pravidelně cvičí 65 % dotazovaných.
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Mezi nejoblíbenější sportovní aktivity v
Jižní Koreji patří pilates, běh i silový trénink. Největší oblibě se těší zejména u žen ve věku od 20 do 30 let. Poměrně novým trendem jsou běžecké kluby a skupiny, jejichž popularita od roku 2024 neustále roste. Důvod je jednoduchý. Abyste se mohli přidat, nepotřebujete drahé vybavení ani registraci ve fitness centru. Stačí dorazit na domluvené místo a vyrazit společně s ostatními na běh. Počet běžců v současné době překročil neuvěřitelných 10 milionů. Běh se dokonce stal oblíbenou sportovní aktivitou i mezi zahraničními turisty. V Koreji totiž najdete také ryze anglicky mluvící běžecké kluby určené především cizincům.
Ačkoliv mohl být běh ještě pár let zpátky vnímán jako individuální aktivita, která je trochu nudná a věnujete se jí tak nějak z povinnosti, těmto časům již dávno odzvonilo. Běžecké kluby a skupiny se během dvou let staly společenským fenoménem, kterému jen horko těžko odoláte. K organizaci společných akcí dochází zejména na Instagramu a dalších sociálních sítích s tím, že zúčastnit se může opravdu každý. Dokonce se nemusíte ani do klubu oficiálně přidávat. Téměř všechny skupiny vám dovolí vyzkoušet si běh v roli hosta, abyste si ověřili, zda vám tempo skupiny vyhovuje. Běžecké kluby se svým způsobem profilují, a tak zatímco v některých najdete běžce napříč všemi věkovými kategoriemi i fyzickými schopnostmi, jiné požadují profesionálnější výkon. Možností je nespočet.
Zábava, která se může proměnit v toxickou posedlost vlastním vzhledem
Zatímco v rámci běžeckého klubu stačí pouze přijít na domluvené místo, aniž byste cokoli platili, běžná fitness centra či pilates studia vyžadují od svých návštěvníků zcela odlišný postup. Pro ověření totožnosti je nutné mít korejské telefonní číslo, což mnohdy automaticky vylučuje návštěvu ze strany zahraničních návštěvníků.
Pilates studia se v současné době snaží, abyste dosáhli štíhlé a silné postavy. Pokud máte zájem, instruktoři mohou dohlížet i na vaši stravu. Ačkoliv se nejedná o povinný aspekt a nikdo vás nebude sám od sebe kontrolovat, určitým skupinám lidí může už samotná vidina možné kontroly ublížit. Pokud jste si prošli poruchou příjmu potravy nebo se často srovnáváte s ostatními, může se vaše návštěva posilovny rázem proměnit ve stresovou záležitost.
Ostatně o toxické fitness kultuře toho bylo napsáno už mnoho a ani
Jižní Korea není žádnou výjimkou. I zde najdeme v posilovnách, slangově označované jako „gym rats“, tedy určité fitness fanatiky, jejichž celý život se točí kolem toho, aby dobře vypadali, dostatečně cvičili a nejedli zpracované potraviny. V Koreji se jim přezdívá 헬창 (Helchang) a prezentují se poněkud kontroverzním heslem: „Neplač, ztratíš svalovou hmotu.“
ČTĚTE TAKÉ: Na hubnutí nepotřebujete injekce ani hladovku: Stačí pár obyčejných ingrediencí, které najde téměř každý v lednici Úmyslná dehydratace a extrémní kalorický deficit jen kvůli pár fotkám na Instagramu
Jak už všichni víme, sociální sítě ani zdaleka nepředstavují realitu. Touha po dokonalém vzhledu začala fanouškům fitness narušovat zdravý pohled na sebe sama. Za krásnou fotografií na sociálních sítích mnohdy nestojí jen dřina v posilovně. Aby zejména mladí lidé ve věku od 20 do 30 let dosáhli pomyslné dokonalosti, uchylují se k nebezpečným praktikám, které mnohdy hraničí nejen s jejich fyzickým, ale i duševním zdravím.
Extrémní omezování příjmu potravy je patrně tím nejznámějším a nejrychlejším způsobem, jak napodobit onen vysněný
ideál krásy. Nebezpečně nízký kalorický příjem spolu s náročným fyzickým vypětím v posilovně stojí za mnohými zdravotními problémy, a tak by se mu měli všichni lidé vyhnout obloukem. V Jižní Koreji je ale snaha o dokonalost všudypřítomná. Kromě omezování příjmu kalorií se mladí Korejci uchylují také k úmyslné dehydrataci. Než se vyfotí, odmítají konzumovat nejen vodu, ale i sodík. Velké množství soli ve své stravě tedy rozhodně nenajdete. Dalším extrémem je hladovění, které po pořízení fotografií přechází v záchvatovité přejídání. Mnoho na první pohled dokonalých instagramových fotografií v sobě skrývá boj s vlastním tělem i duší.
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Úskalí posiloven a touhy po dokonalosti jsme si spolu již vysvětlili. Co když vám ale řekneme, že ani běžecké kluby se neobejdou bez určitých kontroverzí a problémů?
Sportovci zapálení pro běh se na sociálních sítích rádi prezentují počtem uběhnutých kilometrů. Někteří z nich se ale dostávají pod palbu kritiky. Proč? Paradoxně se tak neděje kvůli tomu, že by na internetu ukazovali své extrémní fyzické vypětí. Lidem zkrátka vadí, že na zveřejněných snímcích pózují uprostřed ulic a brání ostatním v průchodu.
Parky v
hlavním městě Soulu nacházející se podél řeky Han představují vůbec nejoblíbenější lokality, kde si můžete zaběhat. Disponují ovšem úzkými stezkami bez jasného značení směru, což běžcům i chodcům mnohdy komplikuje pohyb. Nacházejí se také v blízkosti cyklostezek, a tak se mnohdy stává, že se běžci, chodci i cyklisté navzájem připletou do cesty.
Běžecké skupiny jsou vidět na každém rohu a lidé jsou z jejich přítomnosti mnohdy frustrovaní. Obávají se možných bezpečnostních rizik a své obavy sdílejí na sociálních sítích a internetových fórech. Nenávist vůči běžcům přiživují také provokativní články, v nichž některá média tyto sportovce vykreslují jako obtíž, která brání veřejnému blahu.
Všeho s mírou
Samozřejmě bychom se měli hýbat. Dbát na své fyzické zdraví je klíčem k úspěchu, což vám ostatně potvrdí kdejaký lékař. Přesto je potřeba si uvědomovat, že všeho moc škodí. Návštěva posilovny, pilates studia nebo ranní běh podél řeky by nikdy neměly ničit vaši psychiku a přerůst v obsesi, ze které se jen horko těžko vymotáte. V dnešní době plné
injekcí na hubnutí a hladovek je na to třeba myslet, a to víc než kdy jindy. Zdroje: Autorský text, Seoul Window, The Korea Herald, Lingua Asia, MCST Ministry of Culture, Sports and Tourism