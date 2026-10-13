Nevěděla jsem, co udělat z dýně, tak sousedka mi dala recept na tento mramorovaný chlebíček – podzimní dobrota jak má být

Představte si sychravé podzimní odpoledne, kdy se celým domem rozlévá hřejivá vůně skořice, muškátového oříšku a čerstvě upečeného těsta. Na stole čeká šálek horké kávy a k němu dokonale vláčný, voňavý mramorovaný dýňový chlebíček, do kterého je radost se zakousnout. Tento moučník je zkrátka ztělesněním podzimní pohody. Spojení sladkého dýňového pyré s lahodným kakaovým těstem vytváří neuvěřitelně jemnou strukturu, zatímco kapka čokoládové polevy s vůní svěží pomerančové kůry dodá každému soustu neodolatelný nádech elegance a luxusu.
Pečení sladkých chlebíčků z dýně má hluboké kořeny v severoamerické kulinářské tradici, kde je dýně po staletí nekorunovanou královnou podzimní kuchyně. První recepty na dýňová těsta se objevily v amerických kuchařkách již na konci 18. století. Původně skromná venkovská zelenina tak postupně našla své místo ve světě jemného pečení. Moderní verze s mramorovým vzorem navíc spojuje klasickou podzimní chuť dýně s evropskou oblibou kakaa a čokolády, čímž vytváří kouzelný vizuální i chuťový zážitek, který si zamilovaly generace sladkomilů po celém světě.
Velkou předností tohoto receptu je jeho úžasná variabilita. Dýňové pyré můžete snadno doplnit hrstí nasekaných vlašských či lískových ořechů pro příjemný křupavý prvek. Skvěle fungují také sušené brusinky nebo kousky hořké čokolády vmíchané přímo do těsta. Pokud máte rádi výraznější kořeněné tóny, do kakaové části lze přidat špetku mletého hřebíčku či zázvoru. Čokoládovou polevu můžete dozdobit ještě opraženými dýňovými semínky.
Z dýně odřízněte okraje a poté ji nakrájejte na menší kousky, které vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem. Následně ji pečte při 180 °C po dobu 25–35 minut.
Jakmile dýně změkne, oloupejte ji a propasírujte. Vzniklé pyré prozatím odložte bokem a nechte ho chladnout. Mezitím připravte těsto.
Vejce vyšlehejte se špetkou soli a klasickým i vanilkovým cukrem. Postupně přidejte vlažné mléko, olej, rozpuštěné máslo a dýňové pyré.
Poznámka: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnce. Aby se nepřipalovalo, občas ho promíchejte. Před dalším použitím ho nechte vychladnout.
K ingrediencím nakonec přidejte směs mouky, kypřicího prášku do pečiva, jedlé sody a skořice.
Tip: Aby v těstu nevznikly hrudky, mouku prosejte.
Polovinu světlého těsta přelijte do jiné mísy a vmíchejte do ní kakaový prášek, skořici, muškátový oříšek a vlažné mléko. Pokračujte s vrstvením moučníku.
Formu na pečení vymažte máslem a vysypte hrubou moukou. Její dno následně pokryjte ¼ světlého těsta, na které naneste ¼ tmavého těsta. Postup opakujte a vrstvení zakončete světlým těstem.
Pomocí špejle nebo rukojeti lžičky obě těsta propojte a moučník pečte v předehřáté troubě na 175 °C po dobu 70 minut.
Tip: Zda je chlebíček upečený, ověřte pomocí špejle.
Mramorovaný dýňový chlebíček nechte 15 minut chladnout ve formě. Poté ho vyjměte a nechte zcela vychladnout při pokojové teplotě.
Pochoutku nakonec ozdobte polevou, kterou připravíte smícháním rozpuštěné čokolády s olejem a nastrouhanou pomerančovou kůrou. Po krátkém schnutí chlebíček servírujte nakrájený na kousky.
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Zdroj receptu: Торты и Кулинария Cakes & Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato