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Nevábný zápach z toalety může zmizet díky jednoduchému triku. Zkušené hospodyně si tento fígl obvykle nechávají pro sebe

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Toaleta je jednou z nejpoužívanějších místností v domě, a proto si zaslouží zvláštní péči. Vlhkost, plíseň a zápach moči mohou způsobovat nepříjemné pachy. Zjistěte, jak se jich zbavit.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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