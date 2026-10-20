Nevábný zápach z toalety může zmizet díky jednoduchému triku. Zkušené hospodyně si tento fígl obvykle nechávají pro sebe

Toaleta je jednou z nejpoužívanějších místností v domě, a proto si zaslouží zvláštní péči. Vlhkost, plíseň a zápach moči mohou způsobovat nepříjemné pachy. Zjistěte, jak se jich zbavit.
Někdy se stane, že i přes pečlivý úklid toalety přetrvává nepříjemný zápach. Zbavit se těchto úporných pachů lze
pomocí dvou každodenních triků. Stejně jako jedlá soda a bílý ocet dokážou uvolnit odtoky, vystopovat nepříjemné pachy a odstranit je, abyste měli deodorizovanou a příjemně voňavou toaletu. Rozlučte se s nepříjemným zápachem z toalety
Ať už se jedná o kuchyň nebo koupelnu, někdy se zdá, že je obtížné neutralizovat zápach vycházející z potrubí. Abyste se ho zbavili,
nemusíte se vyzbrojovat chemickými bombami, které znečišťují ovzduší v místnosti a životní prostředí. Tyto dvě složky jsou nejúčinnější při odstraňování přetrvávajícího zápachu z toalety. 1. Kyselina citronová k odstranění nepříjemného zápachu
Kyselina citronová se získává z citrusových plodů a používá se při mnoha kuchyňských pracích. Je také vynikajícím čisticím prostředkem pro čištění, odstraňování
vodního kamene a omezování usazování nečistot v potrubí. Pro použití nalijte dvě polévkové lžíce kyseliny citronové do záchodové mísy a nechte působit přes noc. Druhý den ráno jen spláchněte a máte hotovo. Dalším způsobem je nalít do mísy dvě lžíce kyseliny citronové a přidat bílý ocet, který jste převařili. Uvolníte tak potrubí a vyčistíte sifon.
2. Prášek do pečiva k dezinfekci toalety
Ač se to může zdát nepravděpodobné, prášek do pečiva se stane vaším spojencem, který vás nadobro zbaví zapáchajících odpadů. To lze provést dvěma způsoby. Nejprve v hrnci svařte
dvě sklenice vody a přidejte 25 gramů prášku do pečiva. Počkejte, než se rozpustí ve vodě, pak směs nalijte do záchodové mísy a nechte roztok působit přes noc. Druhý den ráno spláchněte záchod a obdivujte výsledek. Fotografie: Pexels
Druhým způsobem je nasypat na dno mísy dva sáčky prášku do pečiva a poté přidat sklenici bílého octa. Nechte oba přípravky několik minut působit a poté je zalijte horkou vodou,
abyste se zbavili všeho, co může ucpat a zablokovat odtok. Je to jednoduché a praktické, ale především úsporné a účinné! Tento trik funguje, protože kyselost octa v kombinaci s horkou vodou rozpouští ucpané nečistoty. Kromě toho pěna vytvořená octem a pečicím práškem odstraňuje nečistoty uvízlé v potrubí. Levandulový esenciální olej
Pro dezinfekci a provonění koupelny nebo toalety můžete smíchat několik kapek levandulového nebo citronového esenciálního oleje v šálku vody, který nalijete do rozprašovače. Poté
roztokem postříkejte boky záchodové mísy a nechte ho několik minut působit. Pak záchod spláchněte. Tento roztok lze použít také jako deodorant pro všechny místnosti v domě, včetně kuchyně.
Zdroj:
BobVila
The post
Rozlučte s nepříjemnými pachy z toalety. Hospodyně prozradila trik, o který se ostatní ženy nerady dělí appeared first on BydlímeÚtulně.cz.