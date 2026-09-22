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Neumannová zaběhla osobní rekord a vlastní otec dělal, že ji nevidí. Dcera šampionky promluvila o bolesti, kterou skrývala

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V jednadvaceti letech se v Lucii něco definitivně zlomilo. Jedno gesto uzavřelo sérii zranění, která se vrstvila roky. „V sobě jsem si to uzavřela,“ řekla měsíce poté. Sportovně povedený den se stal bodem zlomu v jejím vztahu k otci.
Neumannová zaběhla osobní rekord a vlastní otec dělal, že ji nevidí. Dcera šampionky promluvila o bolesti, kterou skrývala

Neumannová zaběhla osobní rekord a vlastní otec dělal, že ji nevidí. Dcera šampionky promluvila o bolesti, kterou skrývala

Zdroj: Český olympijský tým
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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