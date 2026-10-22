Neumannová připomněla dceři pořekadlo o svatbě. Lucka totiž na veselce chytla kytici a Lehečka je na řadě

Pořekadlo zná každá, kdo někdy stála ve skupince svobodných žen pod letící kyticí: kdo ji chytí, vdá se „do roka a do dne“. Přesně tohle podle dostupných informací Kateřina Neumannová dceři připomněla ve společném podcastu Krize neexistuje. Lucie žije už přes dva roky s tenistou Jiřím Lehečkou, takže narážka našla adresáta okamžitě. Zásnuby ani svatbu ale zatím nikdo neoznámil. Je to spíš chvíle, kdy se stará svatební pověra potkala s nejsledovanějším mladým párem českého tenisu.
Kytice, podcast a jedna stará pověra
Podle toho, co zaznělo v podcastu, šlo o svatbu Luciiny kamarádky Kristýny. Podrobnosti o samotném hodu, tedy kdo stál v první řadě a jak velký byl boj o kytici, mimo podcast veřejně nezazněly. Podcast Krize neexistuje vychází zhruba jednou za dva týdny a matka s dcerou v něm otevírají témata od psychického tlaku ve sportu přes zákulisí Wimbledonu až po rodinné historky.
Samotný zvyk se do Česka dostal hlavně ze západu. Tamní tradice ho spojuje s představou, že dívka, která kytici chytí, bude další nevěstou. České svatby k tomu přidaly svou lhůtu: do roka a do dne. Lehečka tak symbolicky dostal úlohu muže, od kterého by teď veřejnost čekala žádost o ruku.
Jeho reakci na kytici zatím veřejně dohledat nelze. Tenista se k narážce nevyjádřil, nebo to aspoň neudělal nahlas.
Od Instagramu ke „skoro dvěma rokům“
Podle nás pověra funguje jen proto, že je o čem mluvit. Kdyby Lucie chytila kytici jako nezadaná, byla by to milá historka a nic víc. Její vztah s Lehečkou ale média sledují už dlouho:
- listopad 2024: první společné fotky z dovolené na Maledivách na sociálních sítích,
- leden 2025: na Australian Open nakreslil Lehečka po zápase na kameru srdce s písmenem L,
- září 2025: první společný rozhovor pro iSport,
- duben 2026: společné vystoupení v pořadu 7 pádů Honzy Dědka,
- červenec 2026: horská dovolená a odlehčené momenty ze sociálních sítí.
Právě v 7 pádech Honzy Dědka popsali, jak to celé začalo. Znali se dlouho přes tenis, ale míjeli se. Pak jí Lehečka začal na Instagramu gratulovat k atletickým výkonům. Osobně se poprvé potkali v Nymburku, kde měla soustředění a kudy on zrovna projížděl do Prahy. Na jaře 2026 Lucie řekla, že jsou spolu „už skoro dva roky“.
Život mezi turnaji
Romantika na kameru je jedna věc, všední den druhá. V rozhovorech oba mluví hlavně o praktické stránce vztahu dvou sportovců. Lucie s Jiřím cestuje po turnajích, protože jinak by se podle svých slov téměř neviděli. Popisuje ho jako svou mentální oporu a připomíná, že jí pomáhal i se zdravotními problémy.
Lehečka to vidí podobně, jen z druhé strany sítě. Podle prvního společného rozhovoru je pro něj život na turnaji s partnerkou po boku jednodušší. Společně běhají, jezdí na běžkách a v sezoně žijí víc v cizině než doma.
Ve Snídani s Novou pak Lucie přidala domácí rovinu, která zní velmi lidsky. Přiznala, že Jiřího přemlouvá kvůli Instagramu, a zavtipkovala o hromadách prádla, které v domácnosti dvou sportovců vznikají. Takhle nezní pár, který spolu teprve randí. Spíš dvojice, která už má zaběhnutý režim.
Sama Lucie mimochodem v říjnovém rozhovoru pro CNN Prima NEWS řekla, že konkrétní sportovní sen teď nemá. Sportuje hlavně pro radost a soustředí se i na dokončení školy. Kytice tak padla do období, kdy se v jejím životě víc řeší studium a cestování než atletické rekordy.
Sezona, která pár drží na očích
Pozornost má i sportovní důvod. Čtyřiadvacetiletý Lehečka prožívá silný podzim. Podle profilu na Tennis.com se na začátku října probojoval do finále turnaje v Tokiu, kde se utkal s Carlosem Alcarazem, a pak pokračoval do Šanghaje. Už v září předtím porazil v Davisově poháru Američany Bena Sheltona a Learnera Tiena.
Ve světovém žebříčku mu k 22. říjnu patřilo 20. místo, maximum má na 13. příčce. Každý jeho velký zápas znamená i záběry do hlediště a tam často sedí Lucie. Fanoušci tenisu ji tak znají stejně dobře jako příznivci atletiky.
Dá se čekat, že právě tahle kombinace udrží svatební otázku ve hře. Tenisový kalendář nenechává moc prostoru na velké rodinné oslavy. Lhůta „do roka a do dne“ ale zatím jen běží.
Co je ověřené a co je pověra
Ověřené je tohle: Lucie a Jiří jsou dlouhodobý pár, o vztahu mluví veřejně a otevřeně a společně jezdí po světě. Ověřené je i to, že Neumannovy točí podcast, ve kterém se nebojí osobních témat. Kateřina v něm nedávno mluvila i o otci Lucie Josefu Jindrovi a přiznala, že nechat vztah neoficiální byla podle ní chyba.
Pověra je zbytek. O svatbě, dětech ani konkrétní rodinné budoucnosti s Lehečkou se Lucie veřejně nevyjádřila. Kytice v rukou nic nepodepisuje, jen dává mámě skvělou záminku k rýpnutí do mikrofonu.
Lucie teď drží v ruce symbol, na který se český svatební folklor odvolává celé generace. Jestli Lehečka někdy mezi Tokiem a Melbourne poklekne, ví zatím jen on. Kateřina Neumannová už ale v podcastu dala najevo, že bude stopovat čas.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta