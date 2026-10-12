Neuer předvedl chybu, která nemá v Bundeslige obdoby. Bayern po jeho zkratu zachraňoval remízu s outsiderem

Sobota 10. října, bavorské derby v Augsburgu. Bayern rozehrává od středového kruhu, míč putuje dozadu, Luis Díaz ho posílá Neuerovi. Ten si ho zpracuje příliš daleko od těla, zprava na něj dobíhají dva soupeři a čtyřicetiletý brankář volí řešení, které proslavilo jeho kariéru: jemný lob přes napadajícího hráče. Míč ale trefí Robina Fellhauera, odrazí se mu do cesty a záložník Augsburgu ho uklidí do prázdné brány. Na hodinách svítí 8,37 sekundy. Bundesliga podobný gól za 63 let neviděla a Bayern pak celý zápas doháněl, co jeho kapitán v bráně pokazil během jednoho dotyku.
Rekord, který padl o necelou desetinu sekundy
Nejrychlejší gól ligy dosud drželi Karim Bellarabi a Kevin Volland, oba se trefili zhruba po devíti sekundách. Fellhauer jejich zápis posunul pod tuto hranici. Augsburg uvádí 8,4 sekundy, Bayern na svém webu přesnějších 8,37 a oficiální zpráva Bundesligy píše o „méně než devíti sekundách“. V zápisu utkání je gól veden v 1. minutě.
Nešlo přitom o náhodu. Fellhauer po zápase prozradil, že si v kabině předem rozebrali, jak Bayern rozehrává výkop přes Neuera. Augsburg tedy na tuhle situaci čekal a Bayern mu ji naservíroval přesně podle scénáře.
K rekordu patří ještě jedna kuriozita. Nejrychlejší vlastní gól Bundesligy padl také v utkání Augsburgu s Bayernem: v sezoně 2018/19 si Leon Goretzka srazil míč do vlastní sítě po 13 sekundách. Mnichovští mají na tomhle stadionu zjevně problém se začátky.
Dvakrát dotahovali, čtyřikrát neplatilo
Bayern pak zápas přehrával, jen to dlouho nebylo vidět na výsledkové tabuli. Čtyři jeho góly sudí odvolal kvůli ofsajdu. Na srovnání musel čekat do 55. minuty, kdy Harry Kane našel Ismaela Saibariho. Radost vydržela devět minut, v 64. minutě dorazil do sítě míč Rodrigo Ribeiro a papírově slabší Augsburg vedl podruhé.
Remízu zachránil až v 80. minutě Nathaniel Brown, opět po Kaneově přihrávce. Anglický kanonýr tak stál u obou gólů Bayernu, střelecky se ale tentokrát neprosadil.
|Minuta
|Střelec
|Stav
|1.
|Fellhauer
|1:0
|55.
|Saibari (Kane)
|1:1
|64.
|Ribeiro
|2:1
|80.
|Brown (Kane)
|2:2
Promarněná šance na čelo
Remíza by sama o sobě nebolela tolik, kdyby Dortmund v pátek nezaváhal s Brémami. Bayern měl šanci jít po 5. kole do čela, místo toho zůstal třetí. Podle tabulky DFB Datencenter vypadá špička takto:
- 1. Freiburg: 13 bodů
- 2. Dortmund: 13 bodů
- 3. Bayern: 11 bodů (skóre 16:4)
- 4. Leverkusen: 10 bodů
- 5. Lipsko: 9 bodů
- 6. Augsburg: 8 bodů
Bayern má přitom nejlepší skóre z favoritů, inkasoval jen čtyřikrát, stejně jako Dortmund. Jenže body za gólový rozdíl nikdo nerozdává. A dva ztracené body v říjnu se v květnu počítají úplně stejně jako ty jarní.
Augsburg mimochodem rozhodně nepatří ke dnu ligy. Šesté místo z něj dělá nepříjemného soupeře, ne obětního beránka, což jeho promyšlený plán na úvod zápasu jen podtrhl.
Neuer to vzal na sebe, Kompany ho kryje
Neuer se po zápase nevymlouval. Chybu označil za hloupou a přiznal, že měl zvolit jiné řešení, protože ho zprava napadali dva hráči. Sportovní ředitel Max Eberl to podle Sky popsal střízlivě: Neuer přihrávku špatně přijal a pak situaci řešil příliš riskantně.
Trenér Vincent Kompany svého brankáře veřejně podržel. U čtyřicetiletého hráče podle něj nejde o situaci, kdy by ho musel učit, jak se s chybou vyrovnat, a tým podle něj drží pohromadě. Německá média byla méně shovívavá: Sky mluvila o „tragické postavě“ zápasu, Eurosport o „ztrátě míče, ze které vstávají vlasy na hlavě“. Fanouškovské diskuse se rozdělily na posměšky s voláním po Jonasi Urbigovi a na obranu legendy, která Bayernu vychytala desítky trofejí.
Pro srovnání se nabízí semifinále Ligy mistrů v Madridu z května 2024, kdy Neuer v 88. minutě neudržel střelu Viníciuse a Joselu dorazil míč na 1:1. Tehdy šlo o pozdní zaváhání ve vyřazovacím duelu. V Augsburgu byla chyba na úplném začátku ligového zápasu, zato s rekordem navrch.
Libero s datem expirace
Podle nás je na celém momentu nejzajímavější, co odhaluje o stylu Bayernu. Mnichovští stavějí rozehrávku na brankáři, který funguje jako jedenáctý hráč v poli. Neuer tuhle roli před patnácti lety prakticky vynalezl. Jenže hra s gólmanem-liberem stojí na tom, že dotyk sedí a rozhodnutí přijde včas. Stačí zlomek sekundy zpoždění a z odvahy se stává hazard.
Klub přitom o nástupnictví přemýšlí plánovaně. V květnu 2026 Bayern prodloužil smlouvu s Neuerem i Svenem Ulreichem do 30. června 2027 a Eberl mluvil o trojici Neuer, Ulreich a Urbig, kde má každý svou roli. Urbig, který přišel z Kolína v lednu 2025, má kontrakt do roku 2029 a klub ho otevřeně prezentuje jako budoucnost. Jedna chyba hierarchii nepřepíše, dá se ale čekat, že každé další Neuerovo zaváhání bude debatu o věku přiživovat hlasitěji.
Příležitost odpovědět přijde rychle. Bayern hraje v úterý 13. října od 21:00 v Lize mistrů na hřišti Vikingu Stavanger. Sestavu klub zveřejní zhruba hodinu před výkopem, Neuerův start tedy zatím potvrzený není. Sestřih z Augsburgu je k vidění na bundesliga.com a v oficiální aplikaci soutěže.
Fellhauerovo jméno teď visí v rekordních tabulkách, Neuerovo v sestřizích. Osm sekund z 90 minut, a přesto jediný moment, který si z bavorského derby všichni zapamatují.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle