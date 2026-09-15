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Netušil, co na něj u řeky čeká. Vrátil se s objevem století, který mu obrátil život vzhůru nohama. Podobné poklady jsou všude kolem nás

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Dennívýzva
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Muž objevil pomocí detektoru kovu na norském ostrově Rennesøy devět zlatých přívěsků, které se podobaly mincím se vzácnými symboly koní, a k tomu několik dalších šperků.  Tyto vzácné úkazy prozkoumal 51letý Erlend Bore ze Sola [...]...
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Zdroj: Fotografie: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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