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Netradiční zdroj minerálů, které jsou pro tělo obzvláště důležité. Doplňte je vhodným způsobem

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Mořské řasy jsou vynikajícím zdrojem minerálů, které prospívají našemu zdraví i kráse. Mimo blahodárných účinků na lidský organismus se pyšní také omlazujícími a zkrášlujícími účinky. Kromě toho, že dodávají našemu tělu důležité minerály, umí tělo čistit od toxických látek (dokáží eliminovat vliv radioaktivních a chemických látek) a zlepšují průchodnost cév. Rovněž mají schopnost rozpouštět tuky a hleny, snižovat škodlivý cholesterol a na náš organismus působí zásadotvorně (snižují tedy kyselost).
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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