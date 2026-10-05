Netradiční zdroj minerálů, které jsou pro tělo obzvláště důležité. Doplňte je vhodným způsobem

Mořské řasy jsou vynikajícím zdrojem minerálů, které prospívají našemu zdraví i kráse. Mimo blahodárných účinků na lidský organismus se pyšní také omlazujícími a zkrášlujícími účinky. Kromě toho, že dodávají našemu tělu důležité minerály, umí tělo čistit od toxických látek (dokáží eliminovat vliv radioaktivních a chemických látek) a zlepšují průchodnost cév. Rovněž mají schopnost rozpouštět tuky a hleny, snižovat škodlivý cholesterol a na náš organismus působí zásadotvorně (snižují tedy kyselost).
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...