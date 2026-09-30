Netradiční rozinkové sušenky peču vždy ze 2 dávek – pár surovin a z plechu mizí hned, jak je vyndám z trouby

Zavřete oči a představte si tu nejčistší vůni hřejivého domova – vůni čerstvě vzešlého kvásku, pravé vanilky a poctivého másla, která se pomalu line z vyhřáté trouby po celém domě. Přesně takový zážitek nabízí rozinkové sušenky z kynutého těsta. Na rozdíl od klasických křehkých či máslových sušenek, které bývají suché a drolivé, vás tyto drobné pečené klenoty překvapí svou neuvěřitelnou nadýchaností a vláčností. Každé zakousnutí odhalí jemnou střídku propletenou šťavnatým sušeným ovocem a lehkým vanilkovým posypem na povrchu, který příjemně křupne. Je to dokonalá sladká tečka k odpolednímu šálku kávy nebo čaje, která pohladí po duši a promění i všední den v malý svátek.
Propojování kynutého těsta s drobným sušeným ovocem má v evropské pekařské tradici staleté kořeny. Vychází ze starodávných receptur na sváteční bochánky, vánočky a štoly, které se v různých obměnách pekly od středověku po celé střední i západní Evropě. Sušené rozinky a brusinky dříve představovaly symbol dostatku a luxusu, a proto nesměly chybět v žádném svátečním pečivu. Myšlenka zformovat nadýchané kynuté těsto do podoby malých jednotlivých sušenek či řezů však pochází z prvorepublikových rodinných kuchařek, kde hospodyňky hledaly způsob, jak připravit praktické, a přesto lákavé pohoštění pro návštěvy bez nutnosti krájet velké koláče.
Krása tohoto receptu spočívá v jeho tvárnosti a otevřenosti k nejrůznějším obměnám. Pokud zrovna nemáte po ruce tradiční rozinky, můžete je snadno nahradit kyselkavými sušenými brusinkami, nasekanými meruňkami, švestkami nebo dokonce kandovanou pomerančovou kůrou. Pro ještě bohatší chuťový profil lze ovoce předem krátce namočit do horkého rumu či pomerančového likéru. Milovníci oříškových tónů mohou do těsta přimíchat nasekané pražené mandle či vlašské ořechy, zatímco děti nepochybně nadchne verze s kousky kvalitní hořké či mléčné čokolády.
Teplé mléko smíchejte se lžící cukru, 2 lžícemi mouky a droždím. Směs zakryjte a nechte ji reagovat na teplém místě. Mezitím v samostatné míse vyšlehejte máslo se zbytkem klasického cukru a s vanilkovým cukrem.
Přidejte špetku soli a do směsi vešlehejte vejce.
Poznámka: Vejce přidávejte postupně, jedno po druhém. Díky tomu se ingredience lépe propojí.
Přidejte vzešlý kvásek a poté prosetou mouku ve třech dávkách. Do vzniklého těsta pak zapracujte sušené brusinky.
Tip: Místo rozinek můžete použít sušené brusinky nebo jiné oblíbené ovoce.
Z těsta vyválejte plát o tloušťce 0,5 cm, který posypte vanilkovým cukrem. Poté ho nakrájejte na stejně velké obdélníčky, které vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem.
Rozinkové sušenky z kynutého těsta zakryjte potravinovou fólií a nechte je kynout ještě 20 minut. Poté je pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 15 minut. Po vychladnutí je servírujte dle potřeby.
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Zdroj receptu: Вкусняшки от Елены
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato