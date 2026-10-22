Netradiční makový štrúdl s křupavou drobenkou – takto ho dělá jen moje babička. Díky tomuto snadnému kroku chutná famózně

Kynutý štrúdl s bohatou makovou náplní a křupavým posypem představuje skvost tradičního pečení, který pohladí po duši a okamžitě vyvolá vzpomínky na dětství. Na rozdíl od klasického lístkového závinku nabízí nadýchanou, vláčnou střídku a poctivou chuť, která díky svěžímu doteku citronové kůry a lahodné sladké polevě posouvá obyčejný moučník na vyšší úroveň. Svým vzhledem i chytlavou vůní přiláká k jídelnímu stolu všechny členy rodiny.
Mák má ve středoevropské a zejména české kulinářské historii zcela výjimečné postavení. Zatímco v mnoha západních zemích byl považován spíše za neobvyklou přísadu, u nás se stal symbolem hojnosti, dostatku a poctivé domácí kuchyně. Kynutá těsta plněná mákem se pekávala při významných lidových slavnostech, posvíceních i nedělních rodinných sešlostech. Spojení nadýchaného základu, poctivé makové náplně a sladké drobenky v sobě snoubí tradici pekařského řemesla s praktičností. Tento moučník je totiž důkazem, že z běžně dostupných surovin lze stvořit dezert, který směle konkuruje i těm nejsložitějším dortům.
Velkou předností tohoto tradičního receptu je jeho úžasná variabilita. Pokud chcete makovou náplň ozvláštnit, můžete do ní přimíchat hrst rozinek namočených v rumu, trošku pikantního švestkového povidla nebo špetku mleté skořice a hřebíčku. Drobenku lze zase obohatit o nasekané vlašské ořechy či ovesné vločky pro ještě křupavější texturu. Místo makové výplně se navíc skvěle hodí i vláčná tvarohová nebo povidlová směs, případně jejich pestrá kombinace. Kynutý štrúdl vám tak dává nespočet možností, jak si vytvořit vlastní rodinný klenot, k němuž se budete rádi vracet.
Droždí smíchejte s vanilkovým i klasickým cukrem a teplým mlékem. Jakmile se droždí rozpustí, přidejte vejce, olej a citronovou kůru.
Do směsi vmíchejte mouku se špetkou soli a vytvořte těsto, které potřete olejem a vložte do vymazané mísy.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto zakryjte potravinovou fólií, utěrkou a nechte ho 60 minut kynout na teplém místě. Mezitím připravte makovou náplň. V rendlíku smíchejte mléko se 400 ml máku.
Jakmile se ingredience spojí, vmíchejte do nich zbytek mléka a směs zahřívejte 3 minuty. V samostatné misce vyšlehejte vejce s klasickým i vanilkovým cukrem a směs vlijte do rendlíku s mákem.
Makovou náplň zahřívejte další 3 minuty, pak ji odstavte z tepla a nechte zcela vychladnout. Nakonec připravte drobenku. Mouku smíchejte s cukrem, plátky mandlí a rozpuštěným máslem.
Poznámka: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnné troubě. Aby se nepřipalovalo, během rozpouštění ho každých 10 sekund promíchejte.
Z vykynutého těsta vyválejte obdélníkový plát o tloušťce 1 cm, který pokryjte makovou náplní. Těsto zarolujte a položte na plech pokrytý pečicím papírem. Zakryjte ho utěrkou a nechte 20 minut kynout.
Vzniklý štrůdl pokryjte po celém povrchu připravenou drobenkou a pečte ho v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 35–40 minut. Pak ho potřete rozpuštěným džemem.
Na závěr smíchejte moučkový cukr s vodou a polevou moučník ozdobte.
Tip: Aplikaci polevy vám usnadní použití cukrářského sáčku.
Kynutý štrůdl s makovou náplní a drobenkou nechte zcela vychladnout a poté ho servírujte. Díky nižší teplotě bude lépe stravitelný.
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Zdroj receptu: Bäckergeheimnisse
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato