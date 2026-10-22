Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Netradiční makový štrúdl s křupavou drobenkou – takto ho dělá jen moje babička. Díky tomuto snadnému kroku chutná famózně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ať už chcete připravit snídani, nebo pochoutku k odpolední kávě, zkuste tento snadný recept. Kynutý štrůdl s makovou náplní a drobenkou voní a rozplývá se v ústech.
Netradiční makový štrúdl s křupavou drobenkou – takto ho dělá jen moje babička. Díky tomuto snadnému kroku chutná famózně

Netradiční makový štrúdl s křupavou drobenkou – takto ho dělá jen moje babička. Díky tomuto snadnému kroku chutná famózně

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:17

Reklama
Další články z VařímeDobroty.cz
Tohle je nejlepší kynuté těsto, jaké znám – vláčné, chutné a nadýchané jako peřinka. Celý fígl je v jediné surovině navíc
Tohle je nejlepší kynuté těsto, jaké znám – vláčné, chutné a nadýchané jako peřinka. Celý fígl je v jediné surovině navíc
Vyzkoušela jsem babiččin starodávný recept na odpalované banánky a konečně se povedly – krásně drží tvar a chutnají božsky
Vyzkoušela jsem babiččin starodávný recept na odpalované banánky a konečně se povedly – krásně drží tvar a chutnají božsky

Jeden banánek nestačí, když pod křehkou krustou čeká jemný máslový krém. Odpalované banánky s krémem a...

Moje jistota při chřipce a nachlazení – tahle kuřecí polévka je zázrak. Hřejivá, poctivá a silná jako řemen
Moje jistota při chřipce a nachlazení – tahle kuřecí polévka je zázrak. Hřejivá, poctivá a silná jako řemen

Máte chuť na polévku, která opravdu zahřeje a zasytí? Silná kuřecí polévka s kurkumou spojuje domácí vývar,...

Rychlé zapečené chlebíčky – teplá večeře bez stresu, hotová do 10 minut. Suroviny má doma každý, proto je dělám pořád
Rychlé zapečené chlebíčky – teplá večeře bez stresu, hotová do 10 minut. Suroviny má doma každý, proto je dělám pořád

Tento jednoduchý recept vám umožní připravit rychlou večeři i křupavé pohoštění pro návštěvu. Zapečené...

Luxusní tiramisu roláda – minimum práce a chuť jako z cukrárny. Bez syrových vajec, bez pečení a bez stresu. Jen 15 minut a je hotovo
Luxusní tiramisu roláda – minimum práce a chuť jako z cukrárny. Bez syrových vajec, bez pečení a bez stresu. Jen 15 minut a je hotovo

Pokud hledáte inspiraci na bleskový dezert, při kterém nemusíte použít troubu, připravte si tuto nepečenou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

Všechny články tohoto autora →
VařímeDobroty.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.