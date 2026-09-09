Netflix vytahuje další trumf: Nové sportovní drama slibuje nebezpečnou chemii i vysekaná těla

Netflix opět sází na sportovní seriál, kterých není nikdy dost. Naposledy jsme se mohli díky poměrně vydařenému kousku Na hraně (Finding Her Edge) naladit na svět krasobruslení a nyní se prostřednictvím Young Adult dramatu Kormidelnice zaměříme na veslařství. Kanadský seriál mají na svědomí showrunnerka a scenáristka Vivian Lin a režisérské trio Norman Buckley, Simon Barry a Jacquie Gould. Do hlavních rolí byli obsazeni Jessica Paré, Miku Martineau, Samuel Braun, Kyle Clark, Thomas Cadrot a Riley Davis.
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„Myslím si, že v tomto seriálu se většina hlavních témat točí kolem toho, jak poznat sebe i druhé, najít ty správné lidi, objevit společné zájmy a vytvořit si takzvanou novou rodinu s lidmi, kterým možná zpočátku nerozumíte. Teagan prochází proměnou z nezávislé sportovkyně v členku týmu a vůdčí osobnost. Postupně si uvědomuje, jakou to má hodnotu,“ řekla o seriálu Lin. Foto: Craig Minielly/Netflix © 2026 Foto: Craig Minielly/Netflix © 2026
„Dospívání je někdy složité a nejde podle plánu,“ prozradila Martineau. „Teagan je nezávislá mladá žena, která se někdy cítí spíš jako dospělá, nicméně pořád je to šestnáctiletá dívka, která si teprve hledá svou cestu životem. V průběhu celého seriálu se snaží vypořádat se svým vztahem k rodičům, ale také řeší nová přátelství a milostné vztahy ve škole. Myslím, že tím prochází každý teenager,“ dodala.
„Je to emocionální horská dráha, ale myslím, že si všechny postavy prostě zamilujete. Většina z nás pochází z Vancouveru. Znali jsme se už před začátkem natáčení, takže ta chemie mezi námi je opravdu hmatatelná,“ doplnil ještě Braun. Foto: Craig Minielly/Netflix © 2026 Foto: Craig Minielly/ Netflix © 2026 Foto: Craig Minielly/Netflix © 2026 Foto: Netflix Foto: David Astorga/ Netflix © 2026 Foto: Netflix O čem je sportovní Young Adult drama Kormidelnice?
Seriál Kormidelnice se soustředí na Teagan Tao (Miku Martineau), nadějnou veslařku na skifu, jejíž život se obrátí vzhůru nohama poté, co je její otec David, majitel luxusního hotelu, obviněn ze zpronevěry desítek milionů dolarů. Teagan je nucena přestěhovat se s matkou Ellou (Jessica Paré)
z Kalifornie do Ellina malého rodného městečka Eagle’s Cove v Massachusetts, kde začíná nový život na místní škole Easton Prep.
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K Teaganině velkému zklamání tato prestižní škola, která začala přijímat studentky teprve před dvěma lety, nemá dívčí veslařský tým. Poté, co si jí všimne trenér Matt Hayden (Thomas Cadrot), je pověřena, aby jako kormidelnice vedla problémový chlapecký veslařský tým. Teagan se snaží skloubit své vlastní veslařské ambice s výzvou, kterou představuje její postavení nováčka, a nečekaně se ocitá mezi dvěma rivaly týmu: arogantním kapitánem Joshem Regisem (Sam Braun) a tichým, ale nesmírně odhodlaným outsiderem, Camem Dillingerem (Kyle Clark).
Sportovní seriál pro mladé s názvem Kormidelnice bude na Netflixu dostupný 10. září. I s českým dabingem.
Zdroj: What's on Netflix, Netflix, Teen Vogue, Tudum