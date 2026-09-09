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Netflix vytahuje další trumf: Nové sportovní drama slibuje nebezpečnou chemii i vysekaná těla

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Na Netflix míří zase jeden sportovní seriál, který slibuje odhodlanou hrdinku a pohledné veslaře se svalnatými těly. Kanadské Young Adult drama Kormidelnice (Crew Girl) je příběhem o dospívání a určitě zaujme diváky každého věku. Hlavní roli ztvární Miku Martineau, kanadská herečka s japonskými koře
Netflix vytahuje další trumf: Nové sportovní drama slibuje nebezpečnou chemii i vysekaná těla

Netflix vytahuje další trumf: Nové sportovní drama slibuje nebezpečnou chemii i vysekaná těla

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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