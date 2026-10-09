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Netflix vrací Pýchu a předsudek bez moderních úprav. Kostýmy šili i z 200 let starých látek a premiéra už má datum

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V září se konal v Bathu festival věnovaný spisovatelce Jane Austen. Zúčastnila se ho také tvůrkyně a zároveň scenáristka Dolly Alderton, která pro Netflix připravuje zcela novou seriálovou adaptaci Pýchy a předsudku (Pride and Prejudice). Oznámila tam datum premiéry, uvedla, co ji zaujalo na hlavní
Netflix vrací Pýchu a předsudek bez moderních úprav. Kostýmy šili i z 200 let starých látek a premiéra už má datum

Netflix vrací Pýchu a předsudek bez moderních úprav. Kostýmy šili i z 200 let starých látek a premiéra už má datum

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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