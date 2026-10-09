Netflix vrací Pýchu a předsudek bez moderních úprav. Kostýmy šili i z 200 let starých látek a premiéra už má datum

Pýcha a předsudek je nejznámější knihou Jane Austen. Nechybí v ní ironie, romantika i rodinná dramata. Toto legendární dílo milují nejen příznivci dobových románů, ale také filmaři. Příběh o Elizabeth Bennet a panu Darcym se v minulosti dočkal mnoha filmových a seriálových adaptací.
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Netflix chystá další z jednoho prostého důvodu. Tvůrkyně a scenáristka nového zpracování Dolly Alderton a režisér Euros Lyn si myslí, že každá generace si zaslouží vlastní adaptaci této populární knihy. Nějakou modernu ale nečekejte. Oba se hodlají striktně držet předlohy. Ještě je třeba zmínit, že hlavní postavy ztvární Emma Corrin, Olivia Colman, Jack Lowden, Rufus Sewell, Freya Mavor, Fiona Shaw a Daryl McCormack. Foto: Netflix Foto: Justin Downing/Netflix Lizzyn boj mezi rozumem a citem
Během festivalu Jane Austen Dolly Alderton poodhalila, jak přistupovala k některým postavám.
„Pokaždé, když si v různých fázích svého ženství znovu přečtu Pýchu a předsudek, vnímám ženské postavy jinak, zejména Lizzy a paní Bennet,“ řekla.
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„Jako svobodnou pětatřicetiletou ženu mě nejvíc zaujalo, jak moc Lizzy působí jako žena, která přemýšlí nahlas a snaží se přijít na to, co si myslí o manželství a lásce. Co vlastně v tomto ohledu chce a v čem je ochotná ustoupit. Je to žena, která opravdu svádí boj mezi rozumem a citem. V některých ohledech dokáže být velmi pragmatická, v jiných zase velmi romantická a vášnivá,“ doplnila. Foto: Justin Downing/Netflix Foto: Netflix Foto: Justin Downing/Netflix Foto: Justin Downing/Netflix Foto: Justin Downing/Netflix Foto: Justin Downing/Netflix Realistické kostýmy
Kostýmy k nové adaptaci si vzala na starost kostýmní návrhářka Charlotte Walter, která spolu s Alderton brala v úvahu i fyzickou stránku postav, život na venkově, pobyt v přírodě a realitu každodenního života.
„Při tvorbě kostýmů jsme se velmi držely reality. Například si všimnete, že Lizzy nemá tři miliony krásných šatů. Vycházely jsme z toho, že tyto ženy měly asi pět běžných šatů, pod které si mohly oblékat různé blůzky, a k tomu vlastnily tak tři krátké elegantní kabátky. Charlotte kladla velký důraz na originální textilie. Většina kabátků, které uvidíte, je ušita z látek z 18. a 19. století,“ vysvětlila Alderton. O čem je dobová romance Pýcha a předsudek?
Dobová minisérie vylíčí příběh inteligentní a bystré Elizabeth Bennet ( Emma Corrin), která se díky vztahu s panem Darcym ( Jack Lowden), mužem, kterého zpočátku nemá ráda, naučí, že láska je silnější než pýcha nebo předsudky. To ale není vše. V příběhu je důležité i to, že Elizabeth pochází ze středostavovské rodiny a nemá ani velké věno, ani vlivné přátele. Její vyvolený tak stojí společensky mnohem výš než ona. Foto: Netflix Foto: Netflix
Nakonec i on ale zahodí všechny předsudky, pýchu a odtažitost. Diváci se můžou těšit také na hrdinčinu matku (
Olivia Colman), která by svých pět dcer ráda dobře vdala. Nebudou chybět ani nápadníci pan Bingley ( Daryl McCormack), důstojník George Wickham ( Louis Partridge) a nabubřelý pastor pan Collins (Jamie Demetriou). Kdy bude Pýcha a předsudek na Netflixu?
Netflix slíbil, že se premiéry nové adaptace Pýchy a předsudku dočkáme ještě letos a svůj slib také splnil. Dolly Alderton prozradila, že
tato šestidílná romantická minisérie bude na Netflixu dostupná 3. prosince. Netrpěliví fanoušci knižní předlohy to mohou pojmout jako štědrý předvánoční dárek.
Zdroj: Tudum, Netflix