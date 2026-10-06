Netflix v říjnu vytáhne pořádná esa: Ben Affleck míří do temného thrilleru, vrací se i jeden z nejoblíbenějších seriálů

Nové seriály na Netflixu
Seriálový říjen na Netflixu přinese hned dvě velmi očekávaná pokračování, a to
a Diplomatických vztahů . Vyhlížená je rovněž dobová sága Lupina , která rozehraje rodinný konflikt na začátku 20. století. Politický thriller Na východ od ráje rozplete síť tajemství kolem vraždy herečky, dramatický thriller V kruhu přinese souboj s tajemným mořským tvorem a v psychologické Tam dole se spisovatelka rozhodne vypátrat vraha své sestry. Pasti
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Další dávku intrik nabídne thriller
Umění klamat, v němž krádež cenných uměleckých děl rozpoutá nebezpečný souboj tří žen. Mysteriózní drama Balaraw: Krvavý ostrov zavede pátrání po zmizelé matce na místo plné temných tajemství a švédský thriller ukáže, jak se zdánlivě idylická výměna domovů mezi Sicílií a Stockholmem může zvrtnout v pořádně toxickou hru. Několik lží
Pokud dáváte přednost sledování komediálních kousků, věřte, že si jich pro nás Netflix v tomto měsíci připravil opravdu požehnaně. Souboj dvou odlišných pohledů na lásku nabídne
#Láska, zatímco třetí řada romantického posune vztah Joanne a Noaha na další úroveň. Tohle nikdo nechce
Na vztahové trable dojde také v pokračování
, kteří se budou dál snažit přijít na to, co vlastně znamená být správným mužem. Ve druhé řadě polského hitu Opravdových chlapů se zase čtveřice matiček pustí do budování vlastní školy, což se ukáže jako pořádná výzva. Matky tučňáků
Komedie
Hollywood Arts diváky zavede mezi talentované teenagery a jejich cestu za slávou, zatímco kriminální komedie Divoká jízda na létajícím koberci 3 vyšle legendárního podvodníka na další dobrodružnou výpravu. V Aristokratovi v rozkladu se zkrachovalý markýz pokusí zachránit rodinné sídlo díky záhadné milionářce a Minimum Wage nabídne humorný pohled na dospívající, kteří se snaží zvládnout školu, práci v pizzerii a šíleného šéfa. V komedii Zpackaný Díválí se pod jednou střechou střetnou dvě rodiny a jejich tradice.
Sledovat můžeme také nálož anime kousků. Ve druhé řadě
se zamotají city čtveřice mladých hrdinů, Ledových hradeb nabídne další bláznivá dobrodružství a souboje a Ranma 1/2 Mládí na hřišti přidá romantiku a boj o místo na národním šampionátu.
Do světa dystopického Cyberpunku 2077 se pak vrátí očekávané pokračování
s novou partou, která se vydává řádit do ulic Night City. Nesmíme opomenout ani pokračování animovaného seriálu pro dospělé neboli Cyberpunk: Edgerunners . Strašidelný hotel
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Z korejské tvorby dorazí romantické
Postarej se o mé srdce, dobové drama 100 dní klamu a také lékařské Doktorka X. Reality show zastoupí třetí řada , kde se hledá partner pod horou Fudži, Hory lásky Láska je slepá: Boston a soutěžní . Zbytek nabídky doplní moderní verze kontroverzního Stanfordského vězeňského experimentu nazvaná Je to dort? – Halloween Stanfordský vězeňský experiment nanovo a seriál Akka.
Nové filmy na Netflixu
Filmová nabídka Netflixu bude v říjnu také zajímavá. Komediální část zastoupí
Šíleně bohatí, zoufale chudí, kde rodina předstírá luxus, o který už ve skutečnosti přišla, černá komedie Terapie, jak má být o poněkud netradičním psychoanalytikovi a Narozeninový dárek, v němž obyčejná dětská oslava pořádně zdivočí.
Odlehčenější, ale vztahově komplikované bude
Zase singl na vdávání, zatímco Ty, já, my nabídne partnerskou komedii o páru, který řeší adopci a rozdílné představy o rodině. V komediálním dramatu parta bývalých spolužáků uvízne kvůli sněhu na luxusní chatě, kde narozeninová oslava rychle vytáhne na světlo staré křivdy a zrady. Bouře
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Dramatičtější podívanou nabídne
Doživotní šance o nečekaném vztahu svobodné matky a vězně, drama Dva proti hurikánu rozehraje boj o přežití při ničivém hurikánu a životopisné přiblíží osudy frontmana kapely Lady Pank. Už nejsem tak cizí
Napětí přinese dramatický thriller
, v němž únos syna donutí manželský pár k zásadnímu rozhodnutí. V tomto kousku jednu z hlavních rolí sehraje Ben Affleck. Kriminální drama Zvířata Trajektorie střetu bude sledovat bankovní lupiče po nepovedeném útěku a postupné odhalování jejich tajemství a zrad.
Dokumentární novinky
Říjnové dokumenty na Netflixu nabídnou hlavně příběhy výrazných osobností ze světa sportu a zábavy.
se vrátí k prvnímu mistrovskému titulu Michaela Schumachera, přičemž nabídne archivní záběry a vzpomínky pamětníků. Čtyřdílný Schumacher ‘94: Zrození legendy zmapuje bouřlivý život Mikea Tysona, zatímco TYSON Učedník bude sledovat cestu Cilvaringze od fanouška až k Wu-Tang Clanu a vzniku kontroverzního alba.
O uměleckém odkazu komika a výtvarníka povypráví
Kdo je Martin Mull?, další komediální legendu připomene Norm: Příběh Norma Macdonalda a SCTV: Nejúžasnější show, o jaké jste nikdy neslyšeli, zavzpomíná na kultovní kanadský pořad.
Lov na Garyho Glittera se bude věnovat případům sexuálního zneužívání dětí, kterých se dopustil slavný zpěvák, zatímco zmapuje kariéru hvězdy seriálu Přátelé a jeho boj se závislostí. Osobní a otevřenou zpověď nabídne Matthew Perry nad propastí Ochromena nadějí: Příběh Marie Bamford, v níž komička promluví o svém duševním zdraví.
Zdroje: Netflix