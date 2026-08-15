Netflix se znovu chystá trhat rekordy. V novém krimi thrilleru oživí nejslavnější knižní sérii Harlana Cobena

Ikonický Myron Bolitar míří na Netflix
K našemu potěšení Netflix zahájil v New Yorku natáčení nového
krimi seriálu Myron Bolitar, který vzniká podle stejnojmenné knižní série mistra záhad Harlana Cobena. Na seriálu se jako scenáristé, showrunneři a producenti podílejí David E. Kelley a Kyle Long, mezi výkonnými producenty nechybí ani samotný Coben. Několik epizod navíc natočí Greg Yaitanes, jenž má za sebou například seriály jako Nedostatek důkazů nebo Rod draka.
„Knihy o Myronu Bolitarovi pro mě znamenají opravdu hodně a jsem nadšený, že je k životu přivede tak talentovaný a zapálený tým,“ uvedl Coben pro Tudum. Zároveň přiznal, že spolupráce s Davidem E. Kelleym a jeho týmem je pro něj velkou ctí.
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Nadšení ze vzniku seriálu neskrývá ani Netflix.
„Po deseti letech a jedenácti společných seriálech je pro nás velkou ctí, že Harlan Coben svěřil Netflixu svou nejosobnější a nejikoničtější postavu, Myrona Bolitara. Převést tento příběh na obrazovky pro nás bylo velkou prioritou a věděli jsme, že klíčem k úspěchu bude najít ty správné tvůrčí partnery. Spolupráce s Davidem E. Kelleym, skutečným mistrem tohoto žánru, a talentovaným Kylem Longem je pro nás splněným snem,“ uvedla Jinny Howe, šéfka seriálové tvorby Netflixu pro USA a Kanadu.
Podle ní jde o významný milník dlouholeté spolupráce Netflixu s Cobenem, která má pokračovat i v dalších letech.
Zranění ukončilo jeho sportovní sen, začaly problémy
Hlavním hrdinou série je Myron Bolitar, který měl kdysi všechny předpoklady k zářné kariéře v NBA. Vážné zranění však jeho sportovní sny nečekaně ukončí a Myron se musí vydat úplně jiným směrem. Nakonec se stane sportovním agentem a založí vlastní agenturu, v níž zastupuje především přehlížené a podceňované talenty. Jenže jeho práce má k poklidnému životu daleko. Při ochraně svých klientů se totiž opakovaně zaplétá do případů, které by většina lidí raději nechala na policii. Z únosů, vydírání a vražd se tak postupně stává jeho poněkud netradiční pracovní náplň.
Knižní série s Myronem Bolitarem patří mezi nejznámější díla Harlana Cobena, čtenáři se s tímto svérázným sportovním agentem poprvé setkali už v roce 1995 v knize Deal Breaker. Ta se o deset let později dočkala také českého vydání pod názvem Podrazák. Na
Databázi knih čeští čtenáři tomu dílu udělili velmi solidních 78 %. Celkem má knižní série dvanáct dílů, kdy poslední Think Twice vyšel v roce 2024. Myron nebude na všechno sám
Po Myronově boku, jehož ztvárnění se zhostí
Colin Woodell, se objeví několik důležitých postav. KJ Apa ztvární Wina Lockwooda, Myronova nejlepšího přítele, který pochází z nesmírně bohaté rodiny, ale rozhodl se jít vlastní cestou. Když se Myronovi případy začnou vymykat z rukou, právě Win je člověkem, na kterého se může spolehnout.
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Diane Guerrero pak hraje Esperanzu Diaz, bývalou profesionální wrestlerku a Myronovu pravou ruku v agentuře MB Sports. Trojici doplní například Jabari Banks jako tenisový talent Dwayne Richmond nebo Chloe Fineman jako sportovní novinářka Parker Quinn.
Netflix již zveřejnil fotografii, na které se kromě Harlana Cobena nachází také Colin Woodell, KJ Apa a Diane Guerrero.
Foto: Michele K. Short/Netflix Kdy Myron Bolitar vyjde na Netflixu?
Myron Bolitar zatím nemá stanovené datum premiéry na Netflixu. Jisté však je, že natáčení už probíhá a připravovaný seriál rozšíří stále početnější řadu cobenovek na Netflixu. Vzhledem k tomu, že knižní série čítá už dvanáct dílů, mají tvůrci k dispozici pořádnou zásobu zápletek, zmizení, vydírání a vražd.
Čekání na novou adaptaci si můžete zpříjemnit zhlédnutím seriálu
Najdu si tě, což jedna z nejpovedenějších cobenovek, kterou Netflix v poslední době zařadil do své nabídky. Zdroje: Tudum, ScreenRant, Databáze knih