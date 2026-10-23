Netflix do konce roku vytáhne pořádná esa: Filmová událost roku Bradem Pittem nebo válečné drama podle skutečnosti

Heartland – 13. listopadu 2026
Někdejší hvězda country hudby Misty Jones (
Jessica Chastain) se po letech v ústraní vrací do světa, od něhož se snažila držet dál. Důvodem je zmizení její neteře, která jde v jejích šlépějích a jako zpěvačka získává stále větší popularitu. Pátrání ji zavede do Nashvillu, kde na ni místo blyštivých hudebních pódií číhá mnohem temnější prostředí. Misty se navíc musí vypořádat s vlastní minulostí a přehodnotit, co si dosud myslela o lidech ve svém okolí.
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Režie i scénář jsou v rukou
Shany Feste, která natočila například filmy Dar nebo Síla country. Prostředí hudebního průmyslu jí tedy není cizí. Zajímavostí je také obsazení Carter Faith do role zmizelé neteře. Ta se totiž country hudbě věnuje i ve skutečnosti. Nabízí se tak otázka, zda ve filmu dostane prostor také hudba a jestli se dočkáme i pěveckého vystoupení samotné Jessicy Chastain, která svůj hlasový talent předvedla už v oscarovém životopisném dramatu Očima Tammy Faye.
Neségry (Steps) – 20. listopadu 2026
Napadlo vás někdy, jak celý příběh
Popelky vidí její nevlastní sestry? Možná nebyly tak zlé, jak nám pohádka celý život tvrdí. V animovaném filmu Neségry se Lilith zmocní kouzelné hůlky kmotřičky víly a naruší královský ples. Tím rozpoutá chaos, který ohrozí celé království. Sestry nakonec musejí spojit síly se samotnou Popelkou, aby napravily škody a zachránily pohádkový svět.
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O hudební doprovod se postaral
Kris Bowers, oscarový skladatel známý mimo jiné díky seriálu Bridgertonovi a filmu Rozzum v divočině. Za pozornost stojí i historie samotného projektu – Netflix ho oznámil už v roce 2021 jako hudební animovanou komedii, na níž se měly podílet Riki Lindhome a Kate Micucci z dua Garfunkel and Oates. To je v USA proslulé vtipnými a kousavými písněmi v nevinném folkovém kabátku. Od té doby se ale tvůrčí podoba filmu proměnila.
V originále uslyšíme
Amandu Seyfried, Daniela Radcliffa, Petera Dinklageho nebo Bette Midler. Režii mají na starosti Alyce Tzue a John Ripa, který má na svém kontě úspěšný animák Raya a drak.
Komáří pohár (The Mosquito Bowl) – 25. listopadu 2026
Americký fotbal, mladí sportovci a krutost druhé světové války.
Komáří pohár vychází ze skutečných událostí a vypráví o čtyřech univerzitních hvězdách amerického fotbalu, které po útoku na Pearl Harbor opustí slibnou sportovní kariéru a vstoupí do námořní pěchoty. Na ostrově Guadalcanal se před invazí na Okinawu odehraje mimořádné utkání, které se pro některé z účastníků stane posledním v životě. Skutečný příběh je ještě drsnější než filmová zápletka. Z 64 hráčů, kteří se zápasu zúčastnili, jich podle autora knižní předlohy Buzze Bissingera zahynulo patnáct během následující bitvy o Okinawu.
V hlavních rolích se představí
Nicholas Galitzine ( Vládci vesmíru) a Bill Skarsgård ( Nosferatu, To). Režie se ujal Peter Berg, který má zkušenosti s filmy propojujícími sportovní prostředí s dramatickými životními zkouškami.
Ray Gunn – 18. prosince 2026
Brad Bird, oscarový režisér animovaných hitů Ratatouille a Úžasňákovi, připravoval projekt Ray Gunn více než tři desetiletí. Příběh nás zavede do Metropie, obřího města v alternativní budoucnosti inspirované představami o světě z konce třicátých let. Soukromý detektiv Raymond Gunn se tu zaplete do případu, v němž figurují mimozemšťané, vražda a mediální hvězda Venus Nova.
Gunna namluvil
Sam Rockwell, Venus Nova pak Scarlett Johansson. Bird propojuje klasickou detektivku ve stylu film noir s retrofuturistickým světem, v němž se vedle sebe potkávají mimozemšťané a atmosféra starého Hollywoodu. Právě tento neobvyklý mix dělá z filmu jednu z výraznějších animovaných novinek letošního roku.
Další (ne)zdary Cliffa Boothe – 23. prosince 2026
A největší tahák na závěr! Brad Pitt se vrací do role
Cliffa Boothe, kaskadéra známého z filmu Tenkrát v Hollywoodu. Tentokrát se ale píše rok 1977 a Cliff pracuje jako hollywoodský fixer – člověk, který řeší problémy slavných, zametá skandály pod koberec a chrání pověst těch, kteří si mohou dovolit téměř cokoli.
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Za pokračováním stojí tvůrčí dvojice jako ze snu. Režie se ujal
David Fincher, autor filmů Sedm, Klub rváčů nebo Zmizelá, zatímco scénář napsal Quentin Tarantino, který natočil původní snímek. Vedle Pitta se objeví například Elizabeth Debicki a Yahya Abdul-Mateen II.
Film navíc zamíří ještě před uvedením na Netflix do vybraných kin IMAX, kde se má promítat od 25. listopadu 2026 po dobu dvou týdnů. Diváci tak dostanou možnost vidět návrat Cliffa Boothe nejprve na velkém plátně, ještě před jeho streamovací premiérou těsně před Vánoci.
Zdroje: TUDUM, About Netflix, Buzz Bissinger, ScreenRant