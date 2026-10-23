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Netflix do konce roku vytáhne pořádná esa: Filmová událost roku Bradem Pittem nebo válečné drama podle skutečnosti

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Zbývá posledních pár týdnů do konce roku 2026 a Netflix si pro své diváky připravil několik filmových premiér, které si nebudete chtít nechat ujít. Dorazí novinky od známých režisérů, hvězdně obsazené thrillery, ambiciózní animáky i válečné drama podle skutečných událostí. Ten největší tahák ale při
Netflix do konce roku vytáhne pořádná esa: Filmová událost roku Bradem Pittem nebo válečné drama podle skutečnosti

Netflix do konce roku vytáhne pořádná esa: Filmová událost roku Bradem Pittem nebo válečné drama podle skutečnosti

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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