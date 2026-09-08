Netflix chystá nálož španělských hitů: Svět narkomafie 90. let, skutečný případ i návrat Papírového domu

Netflix bere španělskou tvorbu opravdu vážně. V roce 2025 oznámil, že mezi lety 2025 a 2028 investuje ve Španělsku více než jednu miliardu eur. Jeho produkční centrum v Tres Cantos u Madridu je přitom největším natáčecím zázemím společnosti v Evropské unii, disponuje deseti studii a rozlohou kolem 22 tisíc metrů čtverečních.
Podle Netflixu
španělské tituly jen během roku 2024 nasbíraly přes pět miliard hodin sledování. Není tedy divu, že se seznam připravovaných projektů dál rozrůstá.
Podívejte se níže na přehled chystaných novinek pro období 2026 a 2027.
Tenhle tým letí
Jednou z nejbližších španělských premiér je černá komedie
Tenhle tým letí, která dorazí na Netflix 11. září 2026. Odehrává se ve společnosti Tío Mochales, někdejším králi španělského sýra, jehož nejlepší časy jsou dávno pryč.
Vedení firmy uspořádá venkovský team building, který má zaměstnance znovu spojit a připomenout jim firemní hodnoty. Jenže poté vyjde najevo, že se chystá masivní propouštění. Z motivačního pobytu se tak rychle stává směs podlézání, zrad a úniků informací. V seriálu si zahráli například Maribel Verdú, Raúl Tejón nebo Blanca Martínez.
Foto: Netflix Poslední případ
Milovníci klasických detektivek by si měli poznamenat 25. září 2026.
Netflix uvede čtyřdílnou minisérii Poslední případ, adaptaci stejnojmenného bestselleru Artura Pérez-Reverteho.
Píše se rok 1959 a třináct lidí zůstane kvůli bouři odříznutých na malém ostrově nedaleko Mallorky. Když je v hotelu nalezena mrtvá britská turistka, původní teorie o sebevraždě začne dostávat vážné trhliny. Vyšetřování se ujme Basil v podání Joseho Coronada, bývalý herec, jehož nejslavnější rolí byl paradoxně Sherlock Holmes. V obsazení nechybějí ani María Valverde, Martiño Rivas nebo Maribel Verdú. Netflix slibuje dobovou detektivku plnou tajemství a zvratů.
Gangy Galicie
Pokračování se dočká kriminální hit Gangy Galicie.
Netflix v červnu potvrdil, že třetí řada zároveň celý příběh uzavře. Premiéra se očekává v roce 2027, přesné datum ale Netflix zatím neoznámil.
Daniel se snaží definitivně opustit svět obchodu s drogami, jenže stále pátrá po Aně a jejich dceři Saře, které žijí pod ochranou svědků. Rodinu Padínových mezitím začne ohrožovat albánský klan usilující o převzetí drogových tras. Vrátí se Clara Lago a Tamar Novas a za scénářem zůstává Jorge Guerricaechevarría.
Dýchej zhluboka
Loučení čeká také fanoušky nemocničního dramatu
Dýchej zhluboka. Třetí sezona bude poslední a znovu nabídne osm epizod.
Novou postavou bude podcastová hvězda Judit Casat v podání Belén Cuesty, která převezme řízení nemocnice a dostane zdravotnický personál i prezidentku Patricii Seguru do nepříjemné situace. Vrací se Najwa Nimri, Blanca Suárez, Manu Ríos, Aitana Sánchez-Gijón nebo Pablo Alborán. Natáčení začalo letos v květnu, premiéra se očekává v roce 2027.
Foto: Carla Oset/Netflix © 2025 Los secretos de la cortesana
Zajímavě vypadá také
Los secretos de la cortesana, historický seriál podle románu Estefaníe Ruiz, jehož český název zatím neznáme. Jde o španělskou odpověĎ na Bridgertonovi? V centru příběhu stojí Julia Ponce, dcera dvorního malíře, která se dostane do královského paláce a zamiluje se do následníka trůnu Gonzala. Jenže Gonzalo se vrátil do Španělska proto, aby se na příkaz krále oženil. Zakázaná romance se tak odehrává na pozadí intrik, žárlivosti, tajných schůzek, pomsty a dokonce společnosti žen, které v zákulisí usilují o moc.
Hlavní role získali Carla Campra a Carlos Cuevas. Seriál vzniká pod Zeta Studios, tedy společností stojící například za Élite. Natáčelo se v palácích v Madridu a Segovii i v netflixovském centru Tres Cantos. Datum premiéry zatím oznámeno nebylo.
Foto: Netflix Queenpin
Netflix dál sází také na narkothrillery. Osmidílná Queenpin vychází ze stejnojmenného románu Ulisese Bértola a je volně inspirována skutečným příběhem ženy spojené s největší zabavenou zásilkou kokainu ve Španělsku v 90. letech.
Hrdinkou je Diana García, která uteče před svou minulostí do Madridu a spolu s kamarádkami Penélope a Maricarmen se postupně dostane až do čela jednoho z nejnebezpečnějších drogových kartelů v zemi. Proti ní stojí detektiv Medina, mezi oběma se ale současně začne vytvářet komplikované pouto. V hlavních rolích se představí Elena Rivera a Maxi Iglesias. Natáčení probíhá v Madridu, Galicii a portugalském Portu.
Foto: Netflix Noc, kdy Marta zmizela
Silným projektem může být šestidílná minisérie Noc, kdy Marta zmizela, inspirovaná případem zmizení sedmnáctileté Marty del Castillo v Seville v roce 2009. Netflix zdůrazňuje, že seriál vzniká s podporou Martiny rodiny a má podrobně rekonstruovat vyšetřování, měnící se výpovědi podezřelých, pátrání po těle i dlouholetý boj rodiny za spravedlnost. Věnovat se bude rovněž roli médií a obrovskému společenskému tlaku, který případ doprovázel.
Za projektem stojí Bambú Producciones, tedy producenti úspěšné minisérie Případ Asunta. Hrají Blanca Portillo, Vicente Romero, Verónica Sánchez, María León nebo Paco Tous.
Foto: Netflix Lobo
Ještě temnější látku nabídne Lobo s Luisem Tosarem a Tristánem Ulloou. Minisérie vychází ze skutečného případu Manuela Blanca Romasanty, potulného krejčího z Galicie 19. století, který bývá označován za prvního zdokumentovaného sériového vraha ve Španělsku.
Případ se zapsal do historie i kvůli jeho neobvyklé obhajobě. Romasanta totiž tvrdil, že se měnil ve vlkodlaka. Netflix tak kombinuje skutečný zločin s temnou historickou atmosférou a motivem, který se postupně stal součástí legend.
Devět královen
Mezi velmi zajímavé novinky patří také
Devět královen, seriálová adaptace kultovního argentinského filmu se stejným názvem. Netflix už zahájil natáčení v Madridu a hlavní dvojici podvodníků ztvární Álvaro Morte a Patrick Criado, které diváci znají mimo jiné z Papírového domu.
Původní příběh stojí na sérii podvodů, manipulací a falešných obchodů, ve kterých si divák nikdy nemůže být úplně jistý, kdo právě koho tahá za nos. Seriálovou verzi vytvářejí Xosé Morais a Víctor Sierra. Datum premiéry zatím Netflix nezveřejnil.
Foto: Netflix Criminopatía
Vedle hraných seriálů chystá Netflix také dokumentární sérii Criminopatía. Projekt vychází ze stejnojmenného populárního true crime podcastu Clary Tiscar, který podle Netflixu nasbíral téměř 100 milionů poslechů a v současnosti generuje přes dva miliony přehrání měsíčně.
Jednotlivé epizody se nechtějí soustředit pouze na samotný zločin a hledání pachatele. Tvůrci chtějí rozebírat také psychologii, společenské prostředí, dopad násilí na oběti a komunity nebo okolnosti, které mohou ke zločinu vést. Produkce už probíhá.
Foto: Netflix A co Papírový dům? Netflix už potvrdil, že nekončí
Největší otazník se vznáší nad budoucností La Casa de Papel neboli
Papírového domu. Jedno je jisté, Netflix už veřejně potvrdil, že po druhém Berlinovi celý svět rozhodně nekončí. V květnu totiž zveřejnil tajemný teaser se sdělením, že to, co přijde dál, už začalo.
Video navíc ukázalo vykopávání zlaté cihly a Álvaro Morte alias Profesor se zapojil také do velké propagační akce v Seville. Zatím však není oficiálně potvrzeno, zda půjde o šestou řadu původního seriálu, nový spin-off, nebo úplně jiný projekt ze stejného univerza.
Z připravované nabídky je jasné, že Španělsko zůstává pro Netflix jedním z nejdůležitějších evropských trhů. A po úspěchu Papírového domu, Elity, Berlina nebo Případu Asunta se platforma snaží najít další titul, který by dokázal překročit hranice domácího trhu. Tentokrát přitom sází na opravdu pestrou kombinaci žánrů – od romantických palácových intrik přes narkothrillery až po skutečné kriminální případy.
Zdroj: Netflix