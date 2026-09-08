Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Netflix chystá nálož španělských hitů: Svět narkomafie 90. let, skutečný případ i návrat Papírového domu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Španělská tvorba patří dlouhodobě k nejsilnějším neanglicky mluveným pilířům Netflixu a streamovací gigant rozhodně nehodlá polevit. V následujících měsících a letech se můžeme těšit na kriminálky, historickou romanci, skutečné zločiny i návraty známých seriálů. A samozřejmě nechybí ani svět Papírov
Netflix chystá nálož španělských hitů: Svět narkomafie 90. let, skutečný případ i návrat Papírového domu

Netflix chystá nálož španělských hitů: Svět narkomafie 90. let, skutečný případ i návrat Papírového domu

Zdroj:
Reklama
Další články z Netflixer
Drsný izraelský hit vrací úder: Nová řada Faudy reaguje na útoky Hamásu. Na Netflixu už za pár dní
Drsný izraelský hit vrací úder: Nová řada Faudy reaguje na útoky Hamásu. Na Netflixu už za pár dní
V chrámu zapálí tyčinku a přivolají zabijáka. Na Netflix míří nový akční nářez se špetkou humoru
V chrámu zapálí tyčinku a přivolají zabijáka. Na Netflix míří nový akční nářez se špetkou humoru

Co kdyby existovalo místo, kam můžete přijít, když potřebujete vyřešit problém, na který už zákon nestačí?...

5 výborných seriálů na Netflixu, které jste možná úplně přehlédli. Skryté drahokamy jako Nejkrásnější věc nebo Manifest
5 výborných seriálů na Netflixu, které jste možná úplně přehlédli. Skryté drahokamy jako Nejkrásnější věc nebo Manifest

Jaké jsou nejlepší seriály na Netflixu? Přestože se čas od času ozývají hlasy, že streamovací gigant už...

Novinky týdne na Netflixu: Peprné dobové drama nebo návrat ulítlé gangsterky od Guye Ritchieho s hodnocením 82 %
Novinky týdne na Netflixu: Peprné dobové drama nebo návrat ulítlé gangsterky od Guye Ritchieho s hodnocením 82 %

Tento týden se na Netflixu nese ve znamení druhé řady hitu Gentlemani, kterou mnozí z diváků netrpělivě...

Zemřelo dítě, nebo ho sežral démon? Na Netflix míří mrazivá novinka o nemocném starci
Zemřelo dítě, nebo ho sežral démon? Na Netflix míří mrazivá novinka o nemocném starci

Netflix v září uvede novou thajskou mysteriózní sérii Mámení (Delusion), která propojí kriminální případ,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.