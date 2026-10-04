Netanjahu chystá arabskou frontu proti Íránu. Sama Amerika by neuhlídala Izrael, základny v Zálivu i Hormuzský průliv

V dubnu 2024 Írán poprvé v historii vypálil přímo na izraelské území přes tři stovky dronů a raket. Útok odrážely armády více než šesti zemí. Kromě západních spojenců pomáhaly Jordánsko, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty a část střel zneškodnily ještě nad cizím vzdušným prostorem. Netanjahu tu noc bere jako precedent, který dokazuje, že regionální koalice proti Íránu dokáže fungovat. Od té doby se snaží z jednorázové spolupráce udělat trvalou stavbu.
Čtyři věci, které Izrael od arabských sousedů potřebuje
Netanjahu svůj záměr otevřeně popsal v červenci 2024 v projevu před americkým Kongresem. Mluvil o „abrahamovské alianci“, tedy o bezpečnostním svazku zemí, které s Izraelem uzavřely mír, i těch, které to teprve udělají. V praxi jde o Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Jordánsko, Egypt a hlavně Saúdskou Arábii. Normalizace vztahů s Rijádem zůstává největším nesplněným slibem abrahamovské diplomacie, takže klíčová země celého plánu je zároveň ta, se kterou Izrael mír dosud nemá.
O společný nálet na Teherán v tom plánu nejde. Izrael chce za prvé sdílet radarová a senzorová data po celém regionu, aby varování před útokem přicházelo co nejdřív. Druhou položkou je vzdušný prostor, tedy právo přeletu a koordinovaná protivzdušná obrana. Třetí jsou základny a logistika, především v Kataru, Kuvajtu a Bahrajnu, kde už stojí americká vojenská infrastruktura. Čtvrtá je politická: když arabské monarchie stojí po boku Izraele, lze jakoukoli akci popsat jako kolektivní obranu a slabší je argument o „izraelské agresi“.
V lednu 2026 zprovoznilo americké velení v Kataru novou buňku MEAD-CDOC, která má s regionálními partnery řídit integrovanou protivzdušnou a protiraketovou obranu.
Kolik ropy denně proteče úžinou, kterou by Washington musel hlídat?
Spojené státy mají největší armádu na planetě. Konflikt s Íránem by jim ale naložil několik úkolů současně: bránit Izrael, chránit vlastní základny v Zálivu, udržet průjezdné námořní trasy a zasáhnout cíle ukryté hluboko pod zemí. Netanjahu z toho vyvozuje, že Amerika regionální partnery potřebuje, protože bojiště je na jednu zemi příliš široké a následky příliš rozptýlené.
Podle americké agentury EIA proudilo Hormuzským průlivem v první polovině roku 2025 denně 20,9 milionu barelů ropy. Stejnou cestou putovala i víc než pětina celosvětového LNG, takže zablokovaný průliv by zasáhl trh s ropou i s plynem. Úžina Báb al-Mandab na trase přes Rudé moře k evropským přístavům přidává dalších 4,2 milionu barelů denně. Jak křehká je to síť, ukázaly útoky húsíů. Tankery, které se Báb al-Mandabu vyhýbají, plují z Perského zálivu do Evropy místo zhruba 19 dní až 35 dní. S delší cestou vzrostly přepravní sazby, pojištění i koncové ceny zboží.
Úder na hluboko ukryté cíle komplikuje Pickaxe Mountain, íránský podzemní komplex jižně od Natanzu. Analytici z Institute for Science and International Security v září 2025 napsali, že stavba pokračuje, a dodali, že viditelná činnost sama o sobě nedokazuje rychlou obnovu obohacování uranu. Haly pod horou mohou ležet hlouběji než známé zařízení ve Fordó. IAEA v listopadu 2025 připustila, že k zasaženým íránským provozům stále nemá plný přístup a stav materiálu nedokáže úplně ověřit. Vojenský plán proti zařízení, o jehož vnitřku chybí ověřené informace, nemá jistý konec ani při opakovaných úderech.
Proč Rijád trvá na tom, že jeho nebe Američanům neposloužilo
Arabské státy si zatím drží odstup a kladou podmínky. Spojené arabské emiráty v září 2025 na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku naléhaly na izraelského premiéra, aby ukončil válku v Gaze, a varovaly před anexí Západního břehu. Saúdská Arábie v březnu 2026 prostřednictvím agentury Reuters vzkázala, že dává přednost diplomatickému řešení a že její území ani vzdušný prostor k americkým úderům na Írán nesloužily.
Analýza washingtonského think-tanku CSIS z března 2026 upozornila, jak zranitelné jsou monarchie Zálivu vůči levným a přesným íránským střelám a dronům. Na dosah případné odvety leží ropná zařízení, odsolovací stanice, přístavy i letiště. Země, která má zdroje pitné vody v dosahu íránských dronů, má pádný důvod svou účast na úderech veřejně popírat.
Bahrajn a Kuvajt v červnu 2025 po amerických úderech na Írán zvýšily pohotovost svých armád. Obě země hostí americké základny, a tím se samy stávají možným cílem íránské odvety.
Washington v roce 2024 Izraeli řekl, kam až s ním půjde
Americká strana v dubnu 2024 pomohla íránský útok odrazit, Izraeli ale zároveň sdělila, že součástí útočné odpovědi nebude. Netanjahu si z toho odnesl poučení. Pokud chce konfrontaci s Íránem, musí z ní udělat regionální bezpečnostní agendu a přestat ji vést jako spor Izraele a Spojených států. Jeho strategie proto míří k tomu, aby se náklady sdílené hrozby rozložily mezi víc zemí.
Veřejně dostupné zdroje existenci formální válečné koalice neprokazují. Nejhmatatelnějším výsledkem zůstává obranná buňka MEAD-CDOC v Kataru, tedy spolupráce na protivzdušné obraně.
Pro Evropu a Česko má každá eskalace v Perském zálivu hlavně energetický rozměr. Znamená dražší ropu, ostřejší konkurenci o LNG, delší trasy lodí a tlak na ceny v průmyslu, dopravě i u spotřebního zboží. Konflikt přímo v Zálivu by se týkal trasy, kterou v první polovině roku 2025 denně proudilo 20,9 milionu barelů ropy.