Nesvačilovou jsem nebrala jako konkurenci, řekla Vignerová. Po letech prozradila, jak přežila Kolečkovu nevěru

Když v srpnu 2022 praskla nevěra scenáristy Petra Kolečka s herečkou Denisou Nesvačilovou, bulvární média okamžitě nakreslila trojúhelník: modelka proti herečce, manželka proti milence. Vignerová tehdy na Instagramu reagovala emotivně a tvrdě. Jenže od té doby, v rozhovorech, podcastech i společných veřejných vystoupeních, drží jednu linii, kterou posouvá stále dál od toho trojúhelníku. V podcastu Nory Fridrichové na platformě HeroHero ji zopakovala znovu: třetí osobu nikdy nebrala jako konkurenci. Problém byl mezi ní a Petrem.
Od rozchodu k tajné svatbě za sedm měsíců
Časová osa celé krize je překvapivě strmá. V srpnu 2022 Vignerová oznámila rozchod. V prosinci téhož roku se pár poprvé pokusil o návrat, podle tehdejších vyjádření kvůli synovi Jiříkovi, kterému bylo v tu dobu necelé dva roky. A 14. března 2023, tedy pouhých sedm měsíců po veřejné explozi, se Vignerová a Kolečko tajně vzali. Denisa Nesvačilová později veřejně popsala, že se jí Kolečko omluvil dvanáct hodin před odletem na společnou dovolenou, a den nato stál na svatbě.
Rychlost, s jakou se příběh přetočil z rozchodu do manželství, vyvolávala otázky. Vignerová na ně odpovídala postupně a opatrně.
Čtyři opěrné body místo jednoho odpuštění
Vignerová nikdy nepoužila slovo „odpuštění“ jako jednorázový akt. V rozhovorech, které dala mezi lety 2024 a 2026, opakovaně pojmenovávala čtyři věci, které jí pomohly krizi ustát:
- Syn Jiřík – v prosinci 2022 řekla, že mají úžasného syna, který je šťastný, když jsou spolu. V květnu 2024 pro iDNES.cz potvrdila, že dítě hrálo „určitě velkou roli“.
- Věk a zkušenosti – v pětatřiceti už podle svých slov věděla, že impulzivní odchod nemusí být nejlepší řešení.
- Láska – opakovaně ji zmiňovala jako důvod, proč vztah ještě zkusit.
- Urovnání priorit – krize paradoxně donutila oba pojmenovat, co ve vztahu nefungovalo.
Žádný z těchto bodů nesměřuje k Nesvačilové. Všechny míří dovnitř páru.
Proč odmítla roli podvedené ženy v souboji
Nejsilnější moment celého příběhu není samotné odpuštění. Je to konzistence, s jakou Vignerová odmítá narativ, který jí média nabízejí. Už v květnu 2023 na CNN Prima NEWS řekla, že Nesvačilovou nechce brát jako konkurenci a že celá věc byla „spíš nedořešené mezi námi dvěma s Petrem“. O rok později v podcastu Mámy z bulváru popsala, že se cítila ponížená, ale že je dnes silnější. V září 2024 v podcastu Mámy sobě téma znovu otevřela, tentokrát už z pozice ženy, která krizi přežila a ví proč.
Když teď, téměř čtyři roky po aféře, mluví v podcastu Nory Fridrichové, nejde o první zpověď. Je to už nejméně čtvrtý veřejný návrat k tématu. A pokaždé říká totéž jinak: vinu nehledá v třetí osobě, ale v komunikaci, která se mezi ní a Kolečkem zasekla.
Kde jsou dnes
Na společném veřejném vystoupení v květnu 2026 Vignerová řekla, že se s manželem vzájemně podporují, a dodala: „Můžeme být rádi, že je všechno tak, jak je.“ Kolečko stál vedle ní. Žádné drama, žádné velké gesto. Spíš tichý signál, že pár funguje, nebo přinejmenším chce, aby tak vypadal.
Podle nás v Redakce VIPŽivot je na celém příběhu nejpozoruhodnější právě to, co Vignerová neudělala. Neobvinila druhou ženu. Nepostavila se do role oběti. Neodpustila veřejně a teatrálně. Místo toho čtyři roky opakuje jednu větu v různých obměnách: tohle nebyl souboj dvou žen, tohle byl problém nás dvou. V mediálním prostředí, které žije z trojúhelníků, je to neobvykle klidná pozice.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová