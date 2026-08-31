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Nesvačilovou jsem nebrala jako konkurenci, řekla Vignerová. Po letech prozradila, jak přežila Kolečkovu nevěru

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Aneta Vignerová čtyři roky po aféře znovu odmítla rámec ženského souboje. Nevěru svého muže popsala jako selhání jejich páru, ne jako příběh sokyně.
Aneta Vignerová a Petr Kolečko

Aneta Vignerová a Petr Kolečko

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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