Nesvačilová skončila ve StarDance kvůli zlomené noze. Náhradní pár ale nasadit nesmějí, pravidla to zakazují

Stalo se to ve chvíli, kdy se na parketu měnilo světlo. Nesvačilová podle vlastních slov „nekoukala pod nohy“ a spadla do díry určené pro kameru. Lékaři ji okamžitě zastavili. Sama herečka pak upřesnila, že
nejde o naštípnutý kotník, jak se původně spekulovalo, ale o zlomeninu nártní kosti. Česká televize ještě týž večer oznámila, že pár Nesvačilová-Hudlický do soutěže už nezasáhne. Jejich vystoupení v prvním přímém přenosu 10. října bylo čistě nesoutěžní, diváci pro ně nehlasovali. A tady začíná problém, který je zajímavější než samotné zranění. Proč nelze dosadit náhradní pár
Josef Ducký z České televize řekl jasně: licenční podmínky formátu neumožňují po startu řady narychlo vyměnit taneční pár. StarDance
běží pod licencí britské BBC a Česká televize se musí držet jejích pravidel. Přesné znění příslušné klauzule veřejně dostupné není, ale z praxe předchozích ročníků se dá vyčíst logika, která za zákazem stojí.
Nový pár by neměl stejné výchozí podmínky jako ostatní, chyběl by mu tréninkový kontext, bodový základ i vazba na dosavadní hlasování. Licence proto zřejmě chrání férovost rozehrané soutěže tím, že rozlišuje mezi třemi situacemi, které si diváci snadno pletou.
Tři situace, tři různá pravidla
Historie StarDance nabízí přesně tři precedenty, které ukazují, kde hranice formátu leží:
Náhrada před startem (2010, 2018). Taťjanu Medveckou vystřídala Aneta Langerová kvůli problémům s kolenem, Václava Koptu po zranění nahradil Richard Genzer. V obou případech se soutěž ještě nerozběhla, takže nový účastník vstoupil za stejných podmínek jako všichni ostatní. Návrat vyřazeného páru během soutěže (2024). Když Patrik Hartl ze zdravotních důvodů odstoupil v rozehrané řadě, ČT vrátila poslední vyřazený pár Lucie Vondráčková-Lukáš Bartuněk. Lucie Kapounová tehdy výslovně uvedla, že šlo o krok „v souladu s pravidly soutěže“ a se souhlasem BBC. Odstoupení po prvním večeru, kdy ještě nikdo nevypadl (2026). Přesně tohle je současný případ. Soutěž už běží, takže nový pár zvenku nasadit nelze. Zároveň ale ještě neexistuje žádný vyřazený pár, který by šlo vrátit na parket.
Načasování je klíčové. O kolo později by situace vypadala jinak.
Zdroj fotografie: Nextfoto Co bude dál s devíti páry
Ducký potvrdil, že druhý soutěžní večer 17. října proběhne standardně, devět aktivních párů zatančí a jeden vypadne. Vysílací časy zůstávají beze změny: soutěžní večer od 20:10, rozhodnutí od 22:09 na ČT1. Hlasovací režim s limitem deseti hlasů na kolo se podle
oficiálního webu StarDance rovněž nemění.
Co bude potom, je otevřené. V médiích se objevují varianty (nevypadávací večer, menší počet párů ve finále), ale ČT zatím žádnou z nich oficiálně nepotvrdila. Ducký řekl jen to, že další strategii teď nechce prozrazovat. Pokud by měla přijít větší úprava formátu, z dosavadní praxe vyplývá, že se opírá o souhlas držitele licence BBC.
Nesoutěžní návrat jako jediná otevřená cesta
Pro Nesvačilovou a Hudlického jedna možnost přece jen existuje, ale mimo soutěž. Kapounová uvedla, že pokud rekonvalescence dopadne dobře, Petra by se mohla objevit v desátém díle, kdy se na parket tradičně vracejí všechny páry. Žádné body, žádné hlasování. Jen tanec.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová