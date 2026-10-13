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Nesvačilová před přímým přenosem StarDance odmítla mluvit o zranění. Doufala do poslední chvíle, že zatančí

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Do poslední chvíle před prvním přímým přenosem StarDance XIV nebylo jasné, zda Petra Nesvačilová nastoupí na parket. Ale naštípnutý kotník ji nakonec dal stopku.
Nesvačilová před přímým přenosem StarDance odmítla mluvit o zranění. Doufala do poslední chvíle, že zatančí

Nesvačilová před přímým přenosem StarDance odmítla mluvit o zranění. Doufala do poslední chvíle, že zatančí

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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