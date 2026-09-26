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Nestačí, že kosmetika dobře vypadá i funguje: Beauty svět objevuje nový luxus

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Beauty svět prochází proměnou. Už nestačí, aby kosmetika dobře fungovala nebo krásně vypadala. Stále větší pozornost se věnuje také emocím, příběhům a smyslovým prožitkům. Právě proto se krása propojuje s hudbou, designem, světlem nebo ASMR a vytváří z každodenní péče o sebe komplexnější zážitek.
Nestačí, že kosmetika dobře vypadá i funguje: Beauty svět objevuje nový luxus

Nestačí, že kosmetika dobře vypadá i funguje: Beauty svět objevuje nový luxus

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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