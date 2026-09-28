Nestačí ani jedna miliarda. Horečka kolem fotbalového reprezentanta Šulce dál stoupá

Pětadvacetiletý český útočník to řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy, který vyšel 23. září, tři týdny po uzávěrce letního přestupového okna ve Francii. Šulc v něm jmenoval tři konkrétní kluby, které o něj v létě usilovaly: Wrexham, Juventus a Leeds. Wrexham přišel s největší sumou. Juventus nabídl méně, ale Šulc se přiznal, že se „zasnil“. A Lyon? Ten řekl ne všem. Žádná z nabídek nebyla pro klub dost vysoká na to, aby pustil hráče, který se za jedinou sezonu v Ligue 1 stal jedním z nejproduktivnějších útočníků soutěže.
Miliarda, která nestačila
Šulc sám mluví o tom, že se „v přepočtu mluvilo o miliardě korun“. Sekundární zdroje, Sports Illustrated i francouzský Maxifoot, částku konkretizují na přibližně 40 milionů eur, což při aktuálním kurzu odpovídá zhruba 984 milionům až jedné miliardě korun. Nabídku poslal Wrexham, velšský klub vlastněný hollywoodskými herci Ryanem Reynoldsem a Robem McElhenneym, a podle Sports Illustrated by šlo o překonání klubového přestupového rekordu.
Jenže Lyon odmítl. A Šulc sám o Wrexham nestál, sportovně ho projekt nelákal. Vznikla tak paradoxní situace: klub, který dal nejvíc peněz, nechtěl hráč. A klub, který chtěl hráč, nedal dost peněz.
Juventus jako sen, který ztroskotal na ceně
Tím druhým klubem byl Juventus. Šulc to v rozhovoru popsal bez obalu: „Když se ozval Juventus, zasnil jsem se.“ Turínský velkoklub ho lákal sportovně i lidsky, ale jeho nabídka nedosáhla ani na úroveň Wrexhamu. Lyon posuzoval každou příchozí částku stejným metrem a žádnou nevyhodnotil jako dostatečnou.
Rozhodující slovo měl vždy klub. Šulc chtěl od svých agentů slyšet jen opravdu seriózní nabídky a připouštěl, že kdyby se Lyon s Juventusem dohodl, „určitě nebudu proti“. K dohodě ale nedošlo. Kapitán Lyonu Corentin Tolisso ho navíc osobně přemlouval, aby zůstal, opakoval mu, že Olympique potřebuje jeho přínos, aby mohl hrát nahoře v tabulce. Nešlo jen o góly. Šulc sám popisuje svou hodnotu i přes presink a práci bez míče, tedy přesně ty atributy, které se těžko nahrazují.
Kromě Wrexhamu a Juventusu se v srpnu objevila i jména Evertonu a Aston Villy, ale ta pocházejí pouze ze sekundárního reportingu francouzského Foot Mercato s odkazem na anglická média; Šulc je v rozhovoru nepotvrdil.
Čísla, která horečku vysvětlují
Zájem trhu nevznikl z ničeho. Šulc přišel do Lyonu v srpnu 2025 jako relativně nenápadná posila z Plzně. Už v prosinci ho oficiální web Ligue 1 zařadil mezi hráče, které je třeba sledovat. A na konci března 2026 jeho statistika mluvila jasně:
- 33 zápasů za Lyon v Ligue 1
- 14 gólů
- 7 asistencí
- 21 gólových příspěvků celkem
To jsou čísla, která v jedné z pěti nejlepších evropských lig okamžitě generují přestupový zájem. Smlouvu má Šulc v Lyonu do roku 2029, což klubu dává silnou vyjednávací pozici, a zároveň vysvětluje, proč si Lyon mohl dovolit říct ne i nabídce blížící se miliardě.
Koleno, které bolí, a turnaj, který se nepovedl
Příběh má i stinnou stranu. Šulce od května trápí edém kosti v koleni po podvrtnutí v Toulouse. Ideální léčba by znamenala tři měsíce klidu a berle, na což, jak sám říká, „teď není čas“. Tvrdší hřiště bolest zhoršuje, kvůli kolenu vynechal i srpnové předkolo Ligy mistrů proti Spartě. V zápasových dnech ho prý zatím pohybově neomezuje, ale riziko trvá.
K tomu přišlo nevydařené mistrovství světa 2026. Česko vypadlo už ve skupině a Šulc na sebe byl tvrdý: „Z mojí strany nebylo dobré, nepřevedl jsem nic.“ U remízy s Jižní Afrikou nešťastně zavinil penaltu. Český tým označil za „oprávněný terč“ kritiky. Přesto, a to je podstatné, jeho klubová forma po návratu do nové sezony signalizuje, že turnajový propad byl spíš epizodou než trendem. V prvních pěti ligových zápasech ročníku 2026/27 si připsal tři asistence.
Co bude dál
Letní přestupové okno ve Francii skončilo 1. září. Další se podle oficiálního komuniké LFP otevře 1. ledna 2027. Pokud Šulc udrží formu z první sezony a koleno vydrží, dá se čekat, že v zimě se telefony jeho agentů znovu rozezní. A tentokrát budou muset zájemci počítat s tím, že laťka leží výš než miliarda.
Lyon ukázal, že svého českého útočníka neprodá lacino. Otázka už nezní, jestli někdo zavolá. Otázka zní, kdo zavolá s číslem, které Lyon přiměje zvednout sluchátko.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl