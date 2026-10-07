Nesmělé začátky Zdeňka Pohlreicha před kamerou: U Jiřiny Bohdalové se choval jako úplně jiný člověk

Ne každý, kdo dnes v televizi působí jako neotřesitelná autorita, tak také začínal. Záběry z roku 1996 znovu připomněly Zdeňka Pohlreicha v poloze, která k jeho pozdějšímu obrazu moc nesedí. Vedle Jiřiny Bohdalové tehdy spíš postával a přitakával, než aby určoval směr.
Zdeněk Pohlreich dnes patří k nejznámějším českým televizním kuchařům, jeho cesta k popularitě ale nezačala slavnými hláškami z pořadu Ano, šéfe! Na In-Lifestyle bychom rádi připomenuli, že před kamerami se objevoval už na začátku 90. let, kdy se po návratu z ciziny dostal do pořadu, v němž známé osobnosti vařily ve svých domácnostech. A jednou z nich byla i Jiřina Bohdalová. Ta tehdy tvořila poněkud neobvyklé řízky s kiwi, které Pohlreich po letech popsal jako „paví oka“.
Ještě před Ano, šéfe! vařil s českými celebritami
Sám Pohlreich na své úplné televizní začátky vzpomínal v rozhovoru pro iDnes. Když se na začátku 90. let vrátil ze zahraničí, dostal se k natáčení pořadu, jehož název už si ani nepamatoval. Štáb podle něj objížděl domácnosti známých osobností, které před kamerou vařily. Neměl tam zrovna výraznou úlohu, sám říkal, že to byla taková „přicmrndávka“ a vlastně měl za úkol spíš pochválit výsledný výtvor. Vzpomněl si přitom, že kromě Jiřiny Bohdalové navštívili také Jana Rosáka nebo tehdy ještě Dagmar Veškrnovou a další známé tváře.
U Bohdalové navíc nevznikalo jen tak ledajaké jídlo. Pohlreich popsal, že společně připravovali takzvaná paví oka. Šlo o plátek masa, do kterého se zabalilo kiwi, následně se vše obalilo v trojobalu a usmažilo. Po rozkrojení pak pokrm skutečně připomínal paví oko. „Nemá smysl se ničemu z toho smát. Takhle to tehdy chodilo. Byli to miláčci národa a lidi zajímalo, ať dělali v televizi cokoli,“ vzpomínal známý šéfkuchař.
Zdeněk Pohlreich čelí obviněním po natáčení Ano, šéfe!: Majitel restaurace mluví o „uraženém egu“
Z nenápadného začátku až k televiznímu Šéfovi
Velký zlom v jeho televizní kariéře přišel až o mnoho let později. V roce 2009 se na Primě poprvé objevil pořad Ano, šéfe!, který z Pohlreicha udělal televizní hvězdu. Formát začal vznikat už v roce 2008 a postupně se z něj stal jeden z nejvýraznějších českých gastronomických pořadů. Pohlreich v něm objížděl restaurace a hospody, upozorňoval na jejich problémy a snažil se majitelům ukázat, jak své podniky zlepšit.
Sám Pohlreich později pro Pharma News přiznal, že televizní kariéra pro něj představovala úplně novou etapu života. Přitom mu tehdy bylo už kolem padesáti let. Právě díky Ano, šéfe! se z kuchaře známého především v gastronomických kruzích stal člověk, jehož tvář, hlas i svérázný způsob hodnocení znají televizní diváci napříč Českem. „Myslím, že nikdo z lidí, co tehdy stáli před první klapkou Ano, šéfe! v Litoměřicích, si ani v nejdivočejším snu nemohl představit, že tu dnes spolu budeme stát a bavit se o tom úspěchu. Mě to tedy určitě nenapadlo!“ vzpomínal v roce 2019 na začátky populárního pořadu, o kterém tehdy netušili, jakou oblibu si u diváků získá.
Po úspěchu Ano, šéfe! následovaly další televizní projekty, od Teď vaří šéf! přes Šéfa na grilu až po Superšéfa. Pohlreich se ale opakovaně vracel i k pořadu, který z něj udělal televizní hvězdu. Jeho televizní cesta tak vedla od nenápadného „přicmrndávání“ u vaření Jiřiny Bohdalové až k jednomu z nejznámějších českých televizních kuchařů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Nesmělé začátky Zdeňka Pohlreicha před kamerou: Vedle Jiřiny Bohdalové se choval jako jiný člověk byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.