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Nesmělé začátky Zdeňka Pohlreicha před kamerou: U Jiřiny Bohdalové se choval jako úplně jiný člověk

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Ne každý, kdo dnes v televizi působí jako neotřesitelná autorita, tak také začínal. Záběry z roku 1996 znovu připomněly Zdeňka Pohlreicha v poloze, která k jeho pozdějšímu obrazu moc nesedí. Vedle Jiřiny Bohdalové tehdy spíš postával a přitakával, než aby určoval směr.
Fotografie Zdeňka Pohlreicha a Jiřiny Bohdalové

Fotografie Zdeňka Pohlreicha a Jiřiny Bohdalové

Zdroj: Foto: NextFoto, Zdeněk Pohlreich a Jiřina Bohdalová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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