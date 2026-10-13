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Neslyšící tvůrkyně vytvořila vůně Brna. Připomínají Zelňák i vodojemy

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Z Brna si nově mohou turisté odvézt suvenýr, který jim město připomene i doma. TIC Brno začalo prodávat svíčky, difuzéry a bytové vůně inspirované Zelným trhem a podzemními vodojemy na Žlutém kopci. Originální vůně vytvořila neslyšící jihomoravská tvůrkyně Eva Vontrobová.
Neslyšící tvůrkyně vytvořila vůně Brna. Připomínají Zelňák i vodojemy

Neslyšící tvůrkyně vytvořila vůně Brna. Připomínají Zelňák i vodojemy

Zdroj: TIC Brno
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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