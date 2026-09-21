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Neskutečná kobra Zorka Hejdová. Takhle odvážnou ji fanoušci neznají, v růžových mini šatech bere dech

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Zorka Hejdová opět dokázala, že se nebojí výrazných módních proměn. Na nových snímcích z Gran Canarie se ukázala v růžových mini šatech, které dokonale zvýraznily její postavu. Moderátorka předvedla úplně jinou tvář, než na jakou jsou její sledující běžně zvyklí.
Neskutečná kobra Zorka Hejdová. Takhle odvážnou ji fanoušci neznají, v růžových mini šatech bere dech

Neskutečná kobra Zorka Hejdová. Takhle odvážnou ji fanoušci neznají, v růžových mini šatech bere dech

Zdroj: Instagram Zorky Hejdové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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