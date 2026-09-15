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Neschopnost důvěřovat partnerovi: někdy za ní stojí minulost, jindy strach z opuštění

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Stačí pár hodin bez zprávy nebo změna tónu hlasu a v hlavě už se rozjíždí scénář, který by stačil na kvalitní psychothriller. Poznáváš se?
Nedokážeš věřit partnerovi, i když objektivně není důvod? Příčina může být v minulosti.

Nedokážeš věřit partnerovi, i když objektivně není důvod? Příčina může být v minulosti.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

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