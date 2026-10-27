Nesčetněkrát jsme ho bránili, teď je to těžké, říká Nedvěd. Chorý po čtvrtém vyloučení přišel i o reprezentaci

Sobota 17. října, Eden, 55. minuta zápasu Slavie s Hradcem Králové. Chorý se po souboji s Tomášem Petráškem marně domáhá faulu, otočí se k hlavnímu rozhodčímu Janu Všetečkovi a vztyčí prostředníček. Všetečka okamžitě vytahuje červenou kartu a Slavia v oslabení remizuje 0:0. O devět dní později promluvil v podcastu SportBar na iDNES.cz generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Přiznal, že s Chorým mluvil „nesčetněkrát“ a že ho spolu se Zdeňkem Grygerou bránili. Pak dodal větu, která ochrannému deštníku nad útočníkem udělala konec: „Teď je to těžké.“ Pozvánka do národního týmu mu podle Nedvěda momentálně nepřijde. Jeden prostředníček by na to nestačil. Zlom přinesla série, jakou česká liga dosud neviděla.
Kdo byli „my“ a proč Chorého drželi
Když Nedvěd mluví v množném čísle, myslí sebe a Grygeru, tedy vedení reprezentace. Chorého případ spolu podle jeho slov opakovaně probírali a pokaždé dospěli ke stejnému závěru: hráč není zlý, jen „spadne moc v emocích“. Tímhle argumentem ho kryli po každém dalším zkratu.
Neplatilo to jen o národním týmu. Po květnovém derby se Spartou, v němž Chorý trefil loktem Asgera Sörensena, Slavia tvrdě oznámila, že za ni už nenastoupí. Pak se ale za útočníka postavili spoluhráči i realizační tým v čele s Jindřichem Trpišovským, kapitán Tomáš Holeš a nakonec i majitel klubu Pavel Tykač. V červenci se Chorý vrátil do A-týmu. Jednu velkou milost tedy už vyčerpal.
Proto Nedvědovo „teď je to těžké“ podle nás nezní jako momentální rozladění funkcionáře. Je to přiznání, že argument o emocích přestal fungovat. Kdo hráče omlouvá popáté stejnými slovy, začne ztrácet vlastní věrohodnost.
Čtyři červené za 14 měsíců
Disciplinární komise LFA ve verdiktu z 22. října bilanci shrnula slovy „naprosto mimořádná“. S obdobným případem se podle ní ve své dosavadní praxi nesetkala. Už v květnu ČT sport upozornil, že Chorý se stal prvním útočníkem v historii samostatné ligy, kterého rozhodčí vyloučili třikrát během jedné sezony.
|Datum
|Utkání a přečin
|Trest disciplinárky
|srpen 2025
|úder Milana Heči do rozkroku
|6 zápasů
|duben 2026
|vyloučení s Plzní, údajné plivnutí na Sampsona Dweha
|1 zápas (úmysl neprokázán)
|květen 2026
|loket do obličeje Asgera Sörensena v derby
|6 zápasů
|říjen 2026
|prostředníček na rozhodčího Všetečku
|6 zápasů
Žádná z těch karet nepadla za běžný herní faul. Komise to výslovně zdůraznila. Podle Jiřího Matznera, který verdikt zdůvodňoval, nebyly předchozí tresty pro hráče dostatečným poučením ani varováním, přestože musel vědět, že další podobný přestupek bude posuzován přísně.
Pro férové srovnání stojí za zmínku i dubnová kauza. Komise tehdy úmyslné plivnutí neprokázala a uložila nejnižší možný trest. Chorý tedy není hráč, kterého disciplinárka trestá automaticky. Právě proto váží říjnové maximum tolik.
Mimo ligový přehled stojí reprezentační červená z EURO 2024. Po prohře 1:2 s Tureckem ji Chorý dostal za šarvátku po závěrečném hvizdu. Šlo o jiný typ incidentu, ale do obrazu hráče, kterého zápasové emoce opakovaně přerůstají, zapadá.
Komise rozhodčích FAČR navíc 20. října potvrdila, že Všetečka postupoval správně. Výklady o nedorozumění nebo o gestu bez adresáta tím padly.
Klub, svaz a reprezentace: tři různé tresty
Chorý teď nese trojí následky a každý platí jinak.
- Svazový trest: disciplinárka podle zprávy ČT sport uložila zákaz činnosti na šest soutěžních zápasů, tedy nejvyšší možnou výměru za daný přečin. Přihlédla k povaze gesta i k recidivě.
- Klubový trest: Slavia ho 21. října vyřadila z A-týmu do konce podzimní části, potrestala ho pokutou ve výši měsíčního platu a umožnila mu zimní přestup. Trpišovský už 19. října prohlásil, že Chorý za Slavii nenastoupí.
- Reprezentační důsledek: formálně nejde o trest, ale o rozhodnutí vedení. Do listopadové nominace se nedostane.
Chorý trest přijal. Uvedl, že rozhodnutí sportovního ředitele Přemysla Kováře respektuje a odvolávat se nebude. Omluvil se fanouškům, spoluhráčům i lidem v klubu. Zároveň udělal krok, který kauzu posunul od trestu k rozchodu: navrhl okamžité ukončení spolupráce dohodou.
Do hry vstupuje i ekonomika. Smlouvu ve Slavii má jen do konce sezony 2026/27. Pokud by v klubu vydržel do léta, mohl by odejít zadarmo. Zimní řešení je tak pro Slavii i poslední příležitostí, jak za nejlepšího střelce minulého ročníku něco utržit.
Sedmnáct gólů v sezoně 2025/26 a vítězství v tabulce střelců Chance Ligy se čtyřbrankovým náskokem na Lukáše Haraslína. Takový byl sportovní argument, který Chorého dlouho chránil. V říjnu poprvé prohrál. Cena průšvihů převážila cenu gólů a tohle nové pořadí platí v Edenu i v národním týmu.
Kdo zaplní hrot a kam Chorý zamíří
Reprezentaci čeká závěr skupiny Ligy národů. Ve čtvrtek 12. listopadu hostí Česko Španělsko, v neděli 15. listopadu hraje v Chorvatsku. Oba zápasy vysílá ČT sport v přímém přenosu od 20:35, výkopy jsou ve 20:45.
Listopadová nominace zatím zveřejněná není. Na zářijovo-říjnový sraz Santi Denia povolal tři útočníky: Adama Hložka, Chorého a Pavla Šulce. Hložka tehdy vyzdvihl jako středového útočníka, který se umí stahovat, podobně mluvil o Šulcovi. Pokud se trenér bude poslední nominace držet, nabízí se právě tato dvojice, případně doplněná o nové jméno. Patrik Schick v té době reprezentovat nechtěl. Přímý Deniův komentář ke kauze jsme nedohledali. Za reprezentaci mluvil Nedvěd a trenér se na tiskových konferencích drží zásady bavit se hlavně o hráčích, které má k dispozici.
Reprezentace přichází o typ útočníka, kterého v kádru nikdo jiný nenahradí: silový hrot, který podrží míč zády k bráně a vybojuje vzdušné souboje. Hložek i Šulc hrají pohyblivěji. Proti Španělsku to nemusí být nevýhoda, ale dlouhý nákop už nikdo nezpracuje tak jako Chorý.
Totéž čeká Slavii. Góly sice sbírají i další útočníci kádru Mojmír Chytil a Wiktor Nowak, jenže Trpišovský přichází o profil hráče, ne jen o čísla v tabulce. Program je přitom hustý: Zbrojovka v MOL Cupu, Jablonec, Arsenal v Lize mistrů, Artis, Olomouc a Villarreal, a to všechno do konce listopadu.
Kam Chorý zamíří, naznačil jeho agent David Nehoda: Řecko, Polsko, Kypr, zmínil i Saúdskou Arábii a Dubaj. O útočníka stála také Plzeň, podle ČT sport je ale návrat do Viktorie po posledním excesu nepravděpodobný. Podle nás je zahraničí realističtější varianta, protože po klubovém vyřazení a maximálním trestu se český špičkový klub do takového rizika hrnout nebude. Šestizápasová stopka by v Česku dobíhala v jakémkoli dresu. U zahraničního angažmá by záleželo na administrativním postupu mezi svazy.
Dveře do reprezentace Nedvěd úplně nezabouchl. Řekl, že Chorý není starý hráč, že ještě může přinést výsledky a že se musí uklidnit a najít svou cestu. Klíčové slovo jeho výroku znělo „momentálně“. Kudy cesta zpátky vede, ukazuje sama tabulka čtyř karet: přes dlouhou řadu zápasů, ve kterých se jméno Tomáše Chorého objeví v zápise jen u gólů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle