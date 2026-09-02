Neruda popsal neúspěšnou expanzi OKTAGONu do Británie. 60 milionů korun vyletělo oknemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Neruda popsal neúspěšnou expanzi OKTAGONu do Británie. 60 milionů korun vyletělo oknem
Salahdine Parnasse nastoupí v Paříži k prvnímu zápasu v UFC rovnou proti desítce lehké váhy. Bookmakeři...
Jiří Procházka potvrdil, že s UFC pracuje na dalším zápase, nic ale zatím podepsané není. Zákulisní zpráva...
Pavel Tóth se po rychlé porážce s Ondřejem Raškou vrací do MMA. Tentokrát proti němu nebude stát zkušený...
Timur Khizriev se po více než roce vrací do zápasu. Neporažený vítěz PFL z roku 2024 nastoupí 16. října v...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →