„Nepustili nás do letadla a zkazili nám celou dovolenou!“ stěžuje si cestovatel. Od aerolinky může dostat desetitisíce

Při nedobrovolném odepření nástupu kvůli nedostatku míst může cestující získat kompenzaci až 600 eur a nárok na náhradní let.
Na letiště dorazili včas, měli platné letenky i potřebné doklady. Přesto se do letadla nedostali a na vysněnou dovolenou neodletěli. Jak se tohle může stát?
„Nepustili nás do letadla a zkazili nám celou dovolenou,“ popsal cestovatel svou zkušenost na sociální síti Facebook. Podobné případy se objevují zejména v hlavní sezoně, kdy letadla létají plná. Důvodem může být tzv. overbooking.
Dopravce
prodá více letenek, než kolik je v letadle míst, protože předpokládá, že část cestujících k odletu nedorazí. Pokud ale přijdou všichni, pro někoho sedadlo nezbude. Způsob, jakým v takové chvíli zareagujete, může rozhodnout o tom, na co budete mít následně nárok. Dobrovolně se místa nevzdávejte!
Pokud dopravce zjistí, že
nemůže přepravit všechny cestující, nejprve hledá dobrovolníky ochotné vzdát se svého místa výměnou za dohodnuté výhody.
Může vám nabídnout voucher, peníze nebo náhradní let.
Pozor ale na jednu podstatnou věc: dobrovolné vzdání se místa není totéž jako situace, kdy vás dopravce proti vaší vůli odmítne přepravit.
Než proto na nabídku kývnete, zjistěte si přesně, co dostanete, kdy poletíte, a jak bude vyřešeno případné ubytování. Pokud se místa vzdáte dobrovolně, nemáte automaticky stejný nárok
na paušální kompenzaci jako cestující, kterému byl nástup odepřen kvůli chybějícímu místu. Za overbooking můžete dostat až 600 eur
Jestliže jste se k odbavení dostavili včas, máte potvrzenou rezervaci a potřebné doklady, ale dopravce vás kvůli nedostatku míst nepustí na palubu, evropská pravidla stanovují
finanční kompenzaci.
U letů
do 1 500 kilometrů činí 250 eur (cca 6 000 Kč). U delších letů v rámci EU a ostatních letů mezi 1 500 a 3 500 kilometrů jde o 400 eur, což je asi 9 600 Kč. U nejdelších letů se již bavíme o kompenzaci ve výši 600 eur na osobu (cca 14 500 Kč). Za určitých okolností může být částka snížena na polovinu, například pokud vás dopravce přesměruje a do cíle dorazíte jen s omezeným zpožděním. Pozor! Nárok nevzniká automaticky pokaždé, když vás personál odmítne pustit na palubu. Jiná situace je například tehdy, když přijdete pozdě, nemáte potřebné cestovní doklady nebo existuje oprávněný bezpečnostní či zdravotní důvod k odmítnutí přepravy. Při nedobrovolném odepření nástupu kvůli nedostatku míst může cestující získat kompenzaci až 600 eur a nárok na náhradní let. Náhradní let nebo vrácení peněz
Finanční kompenzací práva cestujícího nekončí. Při
nedobrovolném odepření nástupu si můžete zvolit také další řešení. Dopravce vám může vrátit cenu letenky, případně vás musí přesměrovat do cílové destinace za srovnatelných podmínek při nejbližší možné příležitosti.
Pokud na náhradní spoj čekáte, má dopravce povinnost
zajistit vám odpovídající péči. Podle délky čekání jde například o občerstvení a zajištění pitného režimu. Pokud je nutné zůstat přes noc, jde o hotel a dopravu mezi letištěm a ubytováním.
Důležité: Pokud vám dopravce potřebnou péči neposkytne a musíte si občerstvení či hotel zaplatit sami, uschovejte si všechny účtenky. Zaplacené částky si můžete nárokovat. Nechte si všechno písemně potvrdit
Na letišti je důležité zjistit především důvod, proč vás do letadla nepustili. Ideálně si jej nechte
potvrdit písemně. Uschovejte si také palubní vstupenku, rezervaci, komunikaci s dopravcem a veškeré účtenky.
Především si
dejte pozor na to, co odsouhlasíte. Pokud se svého místa vzdáte dobrovolně výměnou za nabídnuté výhody, vaše nároky se liší od situace, kdy vás dopravce odmítne přepravit proti vaší vůli. Automaticky nemusíte přijímat ani voucher místo finanční kompenzace. Evropská pravidla počítají s tím, že cestovní poukázka může být použita pouze se souhlasem cestujícího. Autorský text + zkušenosti cestujícího na sociální síti Facebook