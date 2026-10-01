Nepříjemné projevy gastritidy lze zmírnit vhodně sestaveným jídelníčkem. Některé potraviny podrážděnému žaludku uleví

Nepříjemné projevy gastritidy lze zmírnit vhodně sestaveným jídelníčkem. Některé potraviny podrážděnému žaludku ulevíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Freepik
Článek byl publikován 01.10.2026 09:00
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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