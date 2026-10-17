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Nepříjemná zpráva pro důchodce: V lednu 2027 je kvůli ČSSZ čeká překvapení, mnozí na to přijdou až u schránky

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Začátkem roku řada seniorů vyhlíží obálku od sociální správy, ze které se […]
Nepříjemná zpráva pro důchodce: V lednu 2027 je kvůli ČSSZ čeká překvapení, mnozí na to přijdou až u schránky

Nepříjemná zpráva pro důchodce: V lednu 2027 je kvůli ČSSZ čeká překvapení, mnozí na to přijdou až u schránky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 03:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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