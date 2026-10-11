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Nepřetápějte byt a zahřejte se jinak. S těmito tipy ušetříte tisíce za energie

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Když je vám doma zima, automaticky nastavíte topení na vyšší teplotu. Tím ale také zvyšujete spotřebu energie, a tudíž i měsíční účty. Žena z Nového Zélandu pro britský deník Express prozradila, jak se doma zahřát i bez topení na maximum a drahých přímotopů.
Nepřetápějte byt a zahřejte se jinak. S těmito tipy ušetříte tisíce za energie

Nepřetápějte byt a zahřejte se jinak. S těmito tipy ušetříte tisíce za energie

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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