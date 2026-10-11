Nepřetápějte byt a zahřejte se jinak. S těmito tipy ušetříte tisíce za energie

Mráz v pokoji byl součástí dětství
Když se ráno probudíte a na okně uvnitř pokoje svítí ledové květy, víte, že venku je pořádná zima. Pro většinu Čechů je to už dnes nepředstavitelný scénář, pro mě ale po celých 25 let naprostá normálka. Vyrůstala jsem na Severním ostrově Nového Zélandu, kde ústřední topení prakticky neexistuje – ani u nás doma, ani u kamarádů, ani u příbuzných.
Mnozí si možná myslí, že na Novém Zélandu panuje celoročně příjemné teplo. Opak je pravdou. Zimy tam sice nedosahují extrémů jako v některých částech Evropy, ale teploty kolem nuly a ranní námraza na jednoduchých oknech nejsou vůbec vzácné. A když k tomu přičtete domy bez izolace a s jednoduchým zasklením, pochopíte, že udržet si teplo vyžadovalo pořádnou dávku vynalézavosti.
Elektřina byla drahá, teplo mizelo okny
V pronajatých bytech jsem měla k dispozici přenosné elektrické topítko, ale jeho provoz stál nemalé peníze. A vzhledem k tomu, že teplo unikalo všemi skulinami a neizolovanými stěnami, dokázalo místnost zahřát jen na pár hodin. Pak se chlad vrátil a účet za elektřinu rostl. Naučila jsem se proto obejít se bez neustále zapnutého topení – a funguje to dodnes.
První a nejdůležitější pravidlo? Pořiďte si pořádnou čepici. Hlava je místem, kde tělo ztrácí obrovské množství tepla. Stačí nasadit tlustou vlněnou čepici a během chvíle ucítíte rozdíl. Není to žádná móda, je to fyzika – a funguje to lépe než cokoliv jiného.
Merino vlna hřeje i při vlhkosti a nezapáchá
Druhý zásadní tip se týká spodního prádla. Investice do kvalitních merino vrstev se vyplatí stonásobně. Měla jsem několik sad merino triček s dlouhým rukávem i spodků, které jsem nosila pod běžným oblečením. Merino vlna je prodyšná, takže se v ní nepotíte, zároveň ale udržuje tělesné teplo těsně u pokožky. Navíc hřeje, i když mírně navlhne, a přirozeně odolává zápachu.
Přes merino vrstvu jsem si oblékala tepláky a vlněný svetr – takhle vrstvená jsem vydržela celou zimu v chladném bytě bez problémů. K tomu tlusté ponožky: jedna tenčí merino vrstva plus silnější vlněná nebo papučová ponožka navrch. Studené nohy dokážou zkazit celý den, teplé naopak zvednou náladu i při mrazu.
A co spánek? Tam přicházejí na řadu termofor. Ne jeden, ale klidně dva nebo tři. Připravila jsem si je vždy hodinu předtím, než jsem šla spát, a umístila je pod peřinu, aby předehřály ledové prostěradlo. Termofor drží teplo celou noc a ráno se probudíte v útulném hnízdečku, ne v lednici. Pozor ale – do gumového termofu nenaléváte přímo vroucí vodu, abyste předešli prasknutí a popálení.
Další maličkost, která dělá velký rozdíl: flanelové povlečení. Na rozdíl od běžné bavlny dokáže flanelové prostěradlo zachytit a udržet mnohem více tepla. V zimě je to rozdíl mezi útulným večerem a mrazivou nocí.
Zatáhněte záclony před setměním
Poslední rada se týká samotného bytu. Jakmile slunce začne zapadat, zatáhněte všechny závěsy – ideálně těžké, od stropu až k podlaze. Tím uzavřete teplo, které se během dne nahromadilo v místnosti, a zabráníte průvanu od oken. Pod dveře položte srolovaný ručník, který zastaví studený vzduch pronikající ze chodby nebo z venku.
Pomůže i krátké intenzivní větrání – otevřete okno dokořán na pár minut, aby unikla vlhkost, a pak rychle zavřete. Suchý vzduch se totiž snadněji prohřeje a lépe drží teplo než vlhký.
Tyto triky mi pomohly přežít desítky zim bez vysokých účtů za elektřinu. A co víc – naučily mě, že teplo si dokážete vytvořit sami, bez závislosti na termostatu. Stačí trochu plánování, správné oblečení a pár chytrých návyků. Zkuste to – a možná zjistíte, že topení jet celou zimu na plný výkon nemusí.
Zdroje článku: express.co.uk, independent.co.uk, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová