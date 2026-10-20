Neporažený Sivák přiznal, že na dva roky vypadl ze sportu. Šéf RFA ho zachránil, teď sní o UFC i One Championship

Nizozemec Brandon Fos ve třetím kole přestal přenášet váhu na pravou nohu a bylo po zápase. Václav Sivák měl další čistou výhru a mikrofon v ruce. Místo obvyklé sebevědomé hlášky ale poděkoval muži, který ho platí, a začal mluvit o letech, kdy ze sportu podle vlastních slov zmizel. Zní to jako obyčejná děkovačka. Redakce MMAmagu si k té větě vytáhla jeho zápasovou evidenci a výsledek je jiný, než zní na první poslech.
Děkovačka, která zněla spíš jako doznání
Scéna se odehrála 17. října 2026 v Žilině na galavečeru RFA 34. Real Fight Arena, česko-slovenská organizace, která vedle MMA pořádá i kickboxerské zápasy podle pravidel K-1, postavila do hlavního zápasu Siváka proti Fosovi o titul do 70 kg. Sivák je v žebříčku RFA veden jako šampion téhle váhy. Fos má na oficiálním profilu Enfusion bilanci 9-0, takže soupeř to nebyl z ulice.
Pak přišel rozhovor, kvůli kterému se o zápasu mluví víc než o low kicích. Fights.cz cituje z pozápasového vystoupení a z tiskové konference RFA Sivákova slova: „Boris ví, čím jsem si prošel, že jsem v posledních dvou až třech letech zmizel ze sportu a byl jsem spíše gangster.“ Slovo gangster použil o sobě sám, nikdo jiný ho tak nenazval.
Podle týchž slov citovaných po zápase přišel zlom zvenčí: „Boris přišel, dal peníze na stůl a řekl, že buď budu trénovat, nebo nic nebude.“ Řeč je o Borisi Marhanském, šéfovi RFA. Ten na tiskové konferenci odpověděl ve stejném duchu: „Vašek k nám přišel jako mladá hvězda, je u nás už čtyři roky.“ Dodal, že Sivák se podle něj může stát nejlepším bojovníkem na světě.
Jenže věta o tom, že na dva až tři roky zmizel ze sportu, má v jeho zápasové kartě jeden háček.
Co o jeho temných letech říkají výsledkové listiny
Redakce MMAmagu porovnala Sivákův výpis v databázi Tapology s bilancí, kterou k turnaji uvedla RFA. V letech, o nichž mluví jako o době mimo sport, má evidované zápasy: v roce 2023, 2025 i 2026, většinou pod hlavičkou RFA. Jeho přiznání tedy popisuje ztrátu režimu a hlavy, ne prázdnou kolonku v databázi.
Druhá věc je samotné číslo. Organizace ho před Fosem prodávala heslem o 36 zápasech bez porážky, Fights.cz po výhře psal o 37. vítězství. Tapology ve starším dostupném výpisu vede užší záznam 23-0, protože počítá jen evidované profesionální kickboxerské zápasy. Neporažený sedí v obou případech, číslo závisí na metodice.
|Zdroj
|Co zdroj dokládá
|Jak to počítá
|RFA, promo k RFA 34
|36-0 před zápasem s Fosem
|celá postojářská kariéra podle organizace
|Tapology, starší výpis
|23-0
|jen evidované profesionální kickboxerské zápasy
|WAKO Sarajevo 2019
|zlato do 63,5 kg, finále 2:1
|jeden šampionát, nic víc
Že jeho pověst nestojí jen na promotérských bannerech, ukazuje i papír: z oficiální zprávy mistrovství světa WAKO v Sarajevu, do které redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že Sivák vyhrál finále kategorie K1 do 63,5 kg nad Kazachem Čingischanem Tlemisovem 2:1.
Právě na tuhle bilanci teď Sivák sází, když mluví o tom, že by rád zkusil něco mimo Česko a Slovensko.
RFA na prvním místě, kufr ale radši nechává nachystaný
Ambice vybalil hned. Podle přepisu Fights.cz chce prorazit i v MMA, znovu mluvil o štaci v UFC a vysvětlil, proč: „Potřebuju někde vzadu mít takovou motivaci, ještě větší motivaci než One Championship.“ Zároveň zdůraznil, že RFA je pro něj jednička a zahraničí by rád zkusil v roce 2027.
Zatím jsou to slova. Redakce MMAmagu pracovala s veřejnými seznamy bojovníků a kalendáři organizací ONE Championship a UFC; k 20. říjnu 2026 v nich Sivák neměl oznámeného soupeře, datum ani potvrzený přestup. Ze singapurské ONE, která vedle MMA pořádá i kickbox a muay thai, by přitom pro postojáře vedl přirozenější most než z americké UFC, tedy Ultimate Fighting Championship, kde se zápasí výhradně MMA.
Nápad to navíc není čerstvý. Server Sport.cz popsal už v dubnu 2021 pražský turnaj Night of Warriors: Road to ONE, na kterém Sivák knokautoval soupeře v prvním kole. Pět let a jedno temné období později je otázka jiná: co z té motivace vydrží.
Nejtěžší soupeř se nejmenoval Fos
KOMENTÁŘ Sivák vyhrál titulový zápas a vzápětí sám popsal období, kdy podle svých slov ztratil sportovní režim i motivaci. To je silnější materiál než všechen trash talk, který na českých tiskovkách za rok padne.
Jeho návrat ale drží na jediném sloupu, a tím je promotér s penězi a podmínkou. Dokud nemá oznámený zápas mimo RFA, je světová kariéra ambicí, ne plánem. I to slavné číslo závisí na tom, kdo počítá: RFA ho před Fosem prezentovala jako 36-0, Tapology ve starším dostupném výpisu vede 23-0.
Dá se namítnout, že motivace zvenčí je pořád lepší než žádná a že RFA má konečně exportní jméno. Sivákovi to zatím vychází a kope líp než kdy dřív. Marhanského ultimátum ale pořád visí nad celým příběhem: buď bude trénovat, nebo nic nebude.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková