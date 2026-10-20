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Neporažený Sivák přiznal, že na dva roky vypadl ze sportu. Šéf RFA ho zachránil, teď sní o UFC i One Championship

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Šéf RFA mu podle jeho slov položil peníze na stůl a dal jedinou podmínku: trénuj, nebo nic nebude. Co bylo předtím, přiznal Sivák až po výhře v Žilině.
Neporažený Sivák přiznal, že na dva roky vypadl ze sportu. Šéf RFA ho zachránil, teď sní o UFC i One Championship

Neporažený Sivák přiznal, že na dva roky vypadl ze sportu. Šéf RFA ho zachránil, teď sní o UFC i One Championship

Zdroj: RFA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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