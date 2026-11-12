Neporažený šampion ONE získal titul ve třetím zápase a promluvil o steroidech. Popsal, kolik lidí v gymu je bralo

Po škrcení zezadu v čase 2:08 prvního kola, titulu ve třetím profesionálním zápase v MMA a statusu prvního bojovníka v historii organizace ONE, který drží pás v MMA i v submission grapplingu, měl mít Tye Ruotolo, 23letý americký bojovník a grappler ve welterové váze do zhruba 84 kg s bilancí 3-0, nejspokojenější týden kariéry. Místo toho se v rozhovoru rozpovídal o tom, co vídal na tréninku, a vyslovil číslo, které od té doby koluje grapplingovou scénou. Redakce MMAmag proto prošla antidopingová pravidla ONE, UFC i OKTAGON MMA a veřejné dokumenty o zakázaných látkách, aby bylo vidět, co se z té věty dá ověřit.
Rozhlédl se po žíněnce a napadlo ho jediné číslo
Ruotolo porazil Christiana Leeho 6. listopadu 2026 na turnaji The Inner Circle 37 v bangkokském Lumpinee Stadium, jak uvedlo ONE Championship. Vzal mu titul v lehké váze, tedy do zhruba 77 kg, a přidal si ho k pásu v submission grapplingu ve welterové váze do zhruba 84 kg. Lee, 28letý bojovník, šel do zápasu jako dvojnásobný šampion organizace s bilancí 18-4. ONE Championship je mezinárodní organizace bojových sportů, která vedle MMA pořádá i zápasy v grapplingu bez úderů.
O pár dní později seděl Ruotolo v pořadu The Ariel Helwani Show. Podle serverů POP MMA a Knockout Daily, které přepsaly klip zveřejněný 10. listopadu 2026, řekl: „Byly chvíle, kdy bylo na žíněnce opravdu třeba 97 procent mých spoluhráčů na steroidech. Rozhlédl jsem se kolem sebe a říkal si: ‚Ty jo.‘ Je to zvláštní realita světa jiu-jitsu“. Je to jeho vzpomínka z tréninku, ne výsledek testu.
Nikoho konkrétního nejmenoval. Žádný gym, žádný tým, žádného soupeře. Nejde o pozitivní nález, o zahájené řízení ani o rozhodnutí antidopingové autority. Ani ONE Championship, ani Lee se k výroku podle dostupných materiálů veřejně nevyjádřili.
Jenže v dokumentech to číslo nikdo nenajde. Těch 97 procent nepochází z žádného testu.
Číslo, které nenajdete v žádném protokolu
Anabolické látky patří do oddílu S1. V seznamu zakázaných látek Světové antidopingové agentury WADA pro rok 2026, který platí od 1. ledna 2026 a do kterého redakce MMAmag nahlédla, jsou zařazené mezi látky zakázané stále, tedy při soutěži i mimo ni. Stejné dělení popisuje Český Antidoping. Zákaz je jasný.
Jiná věc je, kolik lidí ho porušuje. Ve statistice dopingových kontrol za rok 2023 redakce MMAmag dohledala u mezinárodní federace jiu-jitsu 31 odebraných vzorků a žádný pozitivní nález. To ale není míra užívání steroidů mezi profesionálními grapplery, jen počet testů jedné federace za jeden rok.
Mezinárodní federace brazilského jiu-jitsu na svém webu uvádí, že odběry a vyhodnocení vzorků na svých akcích svěřuje americké antidopingové agentuře. Celkovou míru pozitivních nálezů nezveřejňuje. Ruotolovo číslo tak zůstává popisem pocitu z místnosti.
Tohle už jednou řekl. Tenkrát to nikoho nezajímalo
Nebylo to poprvé. V rozhovoru pro MMA Fighting z 12. března 2026 Ruotolo řekl: „Realita v jiu-jitsu je taková, že většina těchto vrcholových sportovců je na steroidech“. Tehdy dodal, že on ani jeho bratr Kade zakázané látky neberou a že nabídky dostával už od mládí.
Postoj se nezměnil. Změnila se platforma a okamžik. V březnu 2026 mluvil grappler, který v MMA teprve začínal. V listopadu 2026 totéž zopakoval s konkrétním obrazem a konkrétním číslem šampion dvou disciplín.
Podle dostupných přepisů klipu reagoval na otázku o testování v jiu-jitsu, nešlo o připravené prohlášení. Přesné znění se navíc v médiích rozchází: POP MMA a Knockout Daily citují 97 procent, server Let’s BJJ uvádí rozpětí 90 až 97 procent.
Pro českého diváka má celá debata jeden konkrétní dopad: program OKTAGONU zatím na anabolické látky nemíří.
Co by se stalo s takovým gymem v ONE, v UFC a u nás
ONE Championship uvádí, že od srpna 2022 odebírá vzorky na svých akcích výhradně přes nezávislou společnost IDTM a nechává je analyzovat v laboratoři akreditované Světovou antidopingovou agenturou. UFC na stránkách svého antidopingového programu popisuje neohlášené testování 365 dní v roce, správu nezávislé organizace Combat Sports Anti-Doping a odběry od společnosti Drug Free Sport International.
Česká organizace OKTAGON MMA je jinde. Ve zprávě, kterou Český Antidoping zveřejnil 20. ledna 2026, redakce MMAmag dohledala, že testování mělo začít v červnu 2026, první fáze cílí hlavně na stimulanty a vybrané látky a k plnému rozsahu se má program dostat během 3 až 5 let.
|Organizace
|Kdo provádí odběry
|Anabolické látky v programu
|ONE Championship
|IDTM, analýza v laboratoři akreditované WADA
|ano
|UFC
|Drug Free Sport International pod Combat Sports Anti-Doping
|ano
|OKTAGON MMA
|Český Antidoping
|zatím ne, plánováno v dalších fázích
Podle slovenského serveru Sportnet z 28. května 2026 chce OKTAGON v dalších fázích rozšířit testování i o anabolické látky včetně steroidů. Promotér OKTAGONU Ondřej Novotný podle přepisu pořadu MMA Letem světem ze 17. září 2026 uvedl, že dosavadní výsledky testů byly negativní a že se na anabolické látky zatím netestuje. Kolik testů organizace od června 2026 provedla, veřejná statistika Českého Antidopingu neříká; končí rokem 2025.
Zůstává otázka, proč jedna věta o tréninkové místnosti zarezonovala víc než kterýkoli oficiální dokument.
Proč to číslo zabralo
ANALÝZA Jiu-jitsu nemá vlastní měření. Nemá celoroční program jako UFC, nemá exkluzivního odběratele vzorků jako ONE a nemá ani veřejnou statistiku, kterou by šlo Ruotolovi předložit. Když chybí data, zabere svědectví. A svědectví čerstvého šampiona váží víc než svědectví kohokoli jiného.
Právě v tom je ta věta nepříjemná pro obě strany. Nedá se potvrdit, protože nikdo nic takového nezměřil. Nedá se ani vyvrátit, protože nikdo nic takového nezměřil. Dokud bude grappling na dopingové mapě bílým místem, bude nejsilnějším dostupným údajem o jeho stavu číslo z žíněnky, ne z protokolu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková