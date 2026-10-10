Neporažený Novozélanďan rozebral Procházkovy slabiny. Recept na jeho porážku už existuje, tvrdí před zápasem v UFC

Carlos Ulberg potřeboval na Jiřího Procházku, 33letého českého bojovníka v polotěžké váze s bilancí 32-6-1, necelé 4 minuty. V dubnu 2026 ho zastavil v čase 3:45 1. kola a odnesl si pás polotěžké váhy, tedy divize do 93 kg. 21. listopadu 2026 se Procházka vrací do hlavního zápasu a naproti němu stojí muž z téže novozélandské tělocvičny jako nový šampion. Jmenuje se Navajo Stirling, 28letý novozélandský bojovník polotěžké váhy s bilancí 11-0, nikdy neprohrál a tvrdí, že návod na Procházkovu porážku už existuje. Redakce MMAmag k tomu postavila vedle sebe dvě jeho říjnová vystoupení a čísla z oficiálních profilů UFC, největší světové MMA organizace.
Soupeř řekl do mikrofonu to, co se obvykle nechává v šatně
Stirlingova slova o Procházkovi zveřejnil 9. října 2026 slovenský server MMA Fanatik, který je připsal rozhovoru s novinářem Arielem Helwanim: „Vím, v čem Jiří vyniká a kde má naopak slabiny. Myslím si, že už existuje recept na to, jak ho porazit.“
Hned pak podle téhož textu dodal, co je těžší než recept sepsat: „Klíčové je správně provést připravenou strategii a držet se jí i ve chvíli, kdy stojí přímo před tebou, předvádí své šílené pohyby a bojuje velmi neortodoxním stylem.“
V popisu epizody Helwaniho pořadu, který vydavatel zveřejnil 6. října 2026, redakce MMAmag dohledala Stirlingův segment od času 2:01:16; tématy jsou Procházka, turnaj v Kataru i vztah k týmovému kolegovi. A právě ten kolega je důvod, proč se Stirlingovo chvástání poslouchá jinak než obvyklé řeči před zápasem.
Jeden gym, dva Novozélanďané a jeden Čech, který to schytal
Oficiální profil UFC u Stirlinga uvádí, že trénuje v City Kickboxing, a výslovně ho označuje za týmového kolegu šampiona polotěžké váhy Carlose Ulberga. Ten Procházku porazil 11. dubna 2026 na turnaji UFC 327 v 1. kole v čase 3:45. Agentura AP píše o knockoutu; v obrazovém popisku agentury stojí technický knockout, databáze Sherdog vede KO.
MMA Fanatik k tomu uvádí, že Stirling Ulbergovi v přípravě na Procházku pomáhal a že Čecha sleduje už z doby, kdy byl šampionem japonské organizace RIZIN.
Karta UFC vede turnaj UFC Fight Night v ABHA Areně v Dauhá 21. listopadu 2026 a duel Procházky se Stirlingem na ní jako hlavní zápas polotěžké váhy. O titul se nehraje. Stirling přitom o Procházkovi mluvil už 5 dní před Helwanim a tehdy použil slovo, které v nejcitovanější verzi jeho výroku chybí.
Za pět dní změnil slovník
V přepisu novozélandského podcastu Sports Fix, který má redakce MMAmag k dispozici, Stirling 1. října 2026 říkal: „Nedaří se mu moc proti skutečným postojářům, skutečným kickboxerům.“ Připomněl prohry s Alexem Pereirou a Ulbergem a dodal: „A já jsem jeden z nich. Takže pro Jiřího je to hodně nevýhodný soupeř.“ O 5 dní později už nemluvil o stylu, ale o hotovém receptu, chladné hlavě a technice. Stejná linka, jiná hlasitost.
Trpělivost přitom doporučuje jeden z nejvýbušnějších mužů divize. Z profilů obou bojovníků, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Procházka má 28 z 32 výher knockoutem a Stirling 7 z 11. To je 88 % ku 64 %. Pořadí UFC k témuž dni: Procházka druhý, Stirling pátý, na trůnu Ulberg, jedničkou Magomed Ankalaev.
O pás se v Dauhá nehraje. Pro oba je to přesto zlomový večer
Proč dostal bývalý šampion soupeře z pátého místa, a ne odvetu nebo zápas o pozici vyzyvatele? Protože Procházka je muž, kterého nelze posadit na lavičku ani poslat rovnou zpět k pásu. Profil UFC u něj uvádí, že jeho jediné porážky v organizaci přišly od Pereiry dvakrát a od Ulberga, pokaždé v titulovém zápase.
Stirling je naopak přesně ten typ, kterým se v UFC zkouší, jestli nováček unese hlavní zápas. Neporažený, mladší o 5 let, hlasitý ve správnou chvíli. A hlavně levný v matchmakingové matematice: když prohraje, divize nepřijde o nic.
Výhra by ho poslala do hry o titul a vyrobila absurdní situaci, kdy by o pás musel proti vlastnímu parťákovi. Výhra Procházky vrací českému bojjovníkovi nárok hlásit se o odvetu. Ať to dopadne jakkoli, recept ze stejné kuchyně se v Dauhá teprve ochutná. Zatím ho v kleci uvařil jediný člověk, a ten 21. listopadu 2026 proti Procházkovi nestojí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka