Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Nepokoje i nejistota. Brněnská výstava ukáže méně známou tvář vzniku Československa

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes se v Dietrichsteinském paláci otevírá výstava Slovácko sa búří – Neklidná léta 1918 až 1920 na rozcestí střední Evropy. Přiblíží méně známou stránku období po první světové válce a příběhy lidí, které zasáhly tehdejší nepokoje, násilí a společenské změny.
Nepokoje i nejistota. Brněnská výstava ukáže méně známou tvář vzniku Československa

Nepokoje i nejistota. Brněnská výstava ukáže méně známou tvář vzniku Československa

Zdroj: Viktorie Beránková
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Velký rybí experiment. V jihomoravských řekách plavou tisíce jeseterů
Velký rybí experiment. V jihomoravských řekách plavou tisíce jeseterů
Sucho i nenechaví špačci. Vinaři přišli o víc jak třetinu úrody
Sucho i nenechaví špačci. Vinaři přišli o víc jak třetinu úrody

Letošní vinobraní je pro moravské vinaře neobyčejně náročné. Sčítají milionové škody, sucho je totiž...

Levné dřevo jako past. Podvodníci na Boskovicku lákají na výhodné nabídky
Levné dřevo jako past. Podvodníci na Boskovicku lákají na výhodné nabídky

Policisté na Boskovicku varují před podvodníky, kteří lákají na levné dřevo, pelety nebo brikety. Zákazníci...

Mahenovo divadlo čeká velká rekonstrukce, práce potrvají roky
Mahenovo divadlo čeká velká rekonstrukce, práce potrvají roky

Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy budovy jsou...

Armáda na Vyškovsku testuje drony i obranu proti nim. Zapojily se desítky firem
Armáda na Vyškovsku testuje drony i obranu proti nim. Zapojily se desítky firem

Česká armáda na Vyškovsku testuje nové drony i technologie, které je mají zastavit. Do cvičení Drone Shield...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.