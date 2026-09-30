Nepokoje i nejistota. Brněnská výstava ukáže méně známou tvář vzniku ČeskoslovenskaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nepokoje i nejistota. Brněnská výstava ukáže méně známou tvář vzniku Československa
Letošní vinobraní je pro moravské vinaře neobyčejně náročné. Sčítají milionové škody, sucho je totiž...
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Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy budovy jsou...
Česká armáda na Vyškovsku testuje nové drony i technologie, které je mají zastavit. Do cvičení Drone Shield...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →