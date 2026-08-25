Nepečený retro jablečný dort podle vylepšeného receptu – výsledek je ještě lepší a celá příprava zabere maximálně 30 minut

Máte chuť na fantastický ovocný dort, ale nechce se vám zapínat troubu a čekat, až se upeče korpus? Nepečený jablečný dort s jemným vanilkovým krémem je naprosto geniální volba pro každou příležitost. Tento svěží dezert v sobě kombinuje to nejlepší z podzimní úrody jablek a poctivého cukrářského krému. Výsledkem je neuvěřitelně vláčný a lehký zákusek, který na řezu vypadá neuvěřitelně elegantně, a přitom jeho přípravu zvládne s přehledem úplně každý.
Nepečené jablečné dorty mají v české kulinářské tradici velmi pevné kořeny a mnozí z nás si je pamatují už z dětství. Moderní verze však tradiční recept posouvá o úroveň výš. Místo obyčejného pudinku se do rozdušených jablek přidává ovocné želé, které jablečné vrstvě dodá nádhernou barvu, skvělou konzistenci a jemný citrusový tón. Dno z piškotů nasákne ovocnou šťávu, zjemní se mlékem a vytvoří tak dokonale vláčný základ, který drží pohromadě i bez zdlouhavého pečení.
Tenhle recept navíc nabízí obrovský prostor pro vaši fantazii. Do jablečné směsi můžete pro hřejivou vůni přimíchat špetku mleté skořice, mletý hřebíček nebo kapku kvalitního rumu. Pokud nemáte pomerančové želé, skvěle poslouží i citronové nebo meruňkové. Místo klasických piškotů zase můžete vyzkoušet máslové sušenky nebo kakaové věnečky. Podávaný řádně vychlazený z lednice představuje tento jablečný skvost dokonalou tečku k odpolední kávě.
Začněte s přípravou krému. V rendlíku vyšlehejte vejce s cukrem a škrobem dohladka. Přidejte mléko a směs zahřívejte 2–3 minuty. Poté, co začne bublat, vařte ji 30–40 sekund a odstavte ji z tepla.
Do vzniklého pudinku vmíchejte vanilkový cukr, přendejte ho do misky, zakryjte potravinovou fólií a nechte ho zcela vychladnout.
Tip: Aby na pudinku nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Pokračujte s přípravou jablečné vrstvy. V hrnci smíchejte oloupaná nastrouhaná jablka s cukrem a vařte je asi 5 minut. Poté je odstavte z tepla.
Poznámka: Před strouháním z jablek odstraňte jádřince.
V samostatném rendlíku smíchejte horkou vodu s pomerančovým želé v prášku, a jakmile se rozpustí, vmíchejte ho do uvařených jablek.
Směs nechte vychladnout a mezitím dno dortové formy pokryjte cukrářskými piškoty, které předem navlhčete mlékem. Na piškoty pak naneste vychladlou jablečnou vrstvu, kterou uhlaďte.
Dokončete přípravu krému. Máslo šlehejte 2–3 minuty. Jakmile získá nadýchanou texturu, vešlehejte do něj pudink. Krémem pak pokryjte jablečnou vrstvu ve formě.
Dezert posypte nasekanými piškoty, zakryjte ho potravinovou fólií a vložte ho na 3–4 hodiny do lednice, kde ho nechte ztuhnout. Nepečený jablečný dort následně podávejte nakrájený na kousky.
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Zdroj receptu: Вкусно с Bloom_Berry
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová