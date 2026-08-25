Nepečený dort ze 4 surovin, který dělám pořád dokola. Křupavý základ a šlehačka se Salkem – lepší kombinaci neznámPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nepečený dort ze 4 surovin, který dělám pořád dokola. Křupavý základ a šlehačka se Salkem – lepší kombinaci neznám
Slaný závin s mletým masem a zeleninou ukrývá šťavnatou náplň v tenkém, dozlatova upečeném těstě. Skvělý je...
Poctivá bramborová polévka s houbami a klobásou voní po smažené cibulce, houbách a majoránce. Hustá a sytá,...
Připravte si neskutečně šťavnatý dezert plný osvěžující ovocné chuti. Vypadá luxusně a potěší všechny...
Rychlá svíčková omáčka, podle receptu z Youtube kanálu Důchodkyně u plotny, má sametově jemnou texturu a...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
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