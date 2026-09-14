Nepečený dort s banánem a čokoládou – geniální dezert, který si můžete vychutnat i bez výčitek. Do diety je jako stvořený

Znáte ten pocit, když máte chuť na něco sladkého a opravdu poctivého, ale zároveň nechcete dělat ústupky v jídelníčku nebo zapínat troubu a trávit mládí u zdlouhavého pečení? Přesně pro tyto chvíle je nepečený dort s banánem a čokoládou absolutní spásou. Tento výživný a vzhledově luxusní dezert v sobě propojuje voňavé pražené ovesné vločky s křupavými mandlemi, přirozeně sladké zralé banány, sametový smetanový krém a lesklou čokoládovou polevu. Na talíři vypadá jako z drahé cukrárny, přitom neobsahuje žádný přidaný rafinovaný cukr a zvládne ho i naprostý začátečník.
Nepečené dorty postavené na základu z vloček, ořechů a ovoce mají své kořeny v anglosaské a angloamerické tradici tzv.
raw a fit dezertů. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je krátké opražení ovesných vloček na suché pánvi ještě před jejich smícháním s banánovým pyré. Vločky pražením získají úžasně oříškové aroma a v kombinaci se skořicí a kakaem vytvoří ideální korpus, který drží tvar, ale zůstává příjemně vláčný. Přirozená sladkost zralých banánů navíc zcela nahradí klasický cukr, zatímco smetanový sýr prolitý vanilkou dodá dortu sametovou lehkost a osvěžující chuť.
Velkou předností tohoto dezertu je jeho nutriční vyváženost a nenáročnost. Ovesné vločky s mandlemi dodají tělu pořádnou porci vlákniny i zdravých tuků, takže vás jediný plátek spolehlivě zasytí bez nepříjemného pocitu těžkosti.
Recept navíc přímo vybízí k nápaditým obměnám podle toho, co zrovna máte ve spíži. Místo mandlí lze do korpusu přimíchat nasekané vlašské, lískové či pekanové ořechy, případně slunečnicová semínka. Do smetanové vrstvy se báječně hodí přimíchat trochu jemného tvarohu či mascarpone, nebo korpus pod krémem potřít tenkou vrstvou arašídového másla. Pro výraznější ovocný nádech lze banány doplnit plátky čerstvých jahod či malin a vrchní čokoládovou polevu posypat kokosovými plátky nebo hrubou mořskou solí.
Do horké pánve vsypte vločky, které pražte 5–7 minut. Poté je přendejte do větší mísy a smíchejte je se špetkou soli, kakaovým práškem a skořicí.
Přidejte nasekané mandle a nakonec oloupané rozmačkané banány, které předem smíchejte s medem nebo umělým sladidlem.
Poznámka: Čím zralejší banány budou, tím sladší chuť bude mít výsledný dezert.
Polovinou vzniklého základu na dezert pokryjte dno dortového ráfku vymazaného máslem, kde ho uhlaďte a pokračujte s přípravou krému.
Tip: K uhlazení základu můžete použít ploché dno sklenice nebo lžíci.
Smetanový sýr smíchejte s medem a vanilkovým extraktem. Základ na dezert pokryjte oloupanými nakrájenými banány, které zakryjte krémem.
Krém posypte zbytkem základu na dezert, který uhlaďte a dezert vložte na 30 minut do lednice. Mezitím připravte čokoládovou polevu.
Ve vodní lázni nechte rozpustit nasekanou čokoládu, do které pak vmíchejte olej.
Poznámka: Použít můžete kokosový nebo rostlinný olej.
Polevu nechte vychladnout a poté ji naneste na vychlazený nepečený dort s banánem, který na závěr posypte nasekanými ořechy. Pochoutku vložte na 1–2 hodiny do lednice a pak ji servírujte dle potřeby.
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Zdroj receptu: Whisk Takers
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová