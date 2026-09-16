Nepečenou střechu s tvarohovou náplní doma milujeme – je hotová v mžiku a chutí nikdy nezklame. Super dezert na každou příležitost

Některé dezerty se nám vracejí v paměti ještě dřív, než je znovu ochutnáme. Tvarohová střecha patří přesně mezi ně. Charakteristický tvar, sušenky poskládané do řad a čokoláda navrchu jsou pro mnoho lidí spojené s domácími oslavami, návštěvami a dobou, kdy se dobrý moučník nemusel připravovat podle složitého receptu. A možná právě proto má tento dezert pořád své místo v kuchyních, přestože dnes máme na výběr nespočet moderních dortů.
Na tvarohu je sympatické, že dokáže být zároveň jemný a sytý. V kuchyni se používá nejen do klasických koláčů, ale také do krémů, náplní nebo nepečených dezertů. Obsahuje kvalitní bílkoviny a díky své svěží chuti dokáže vyvážit sladší suroviny. V tomto případě se navíc nemusí nijak složitě ochucovat. Stačí mu několik základních ingrediencí a dobře si rozumí s kakaem, vanilkou i čokoládou.
Právě spojení tvarohu a čokolády je jedním z důvodů, proč tento dezert funguje i po letech. Čokoládová chuť dodá střídmému tvarohovému krému výraznost, zatímco tvaroh ji příjemně zjemní. Sušenky pak celému moučníku přidají strukturu a po odležení v lednici zvláční tak akorát, aby se dal dezert pohodlně krájet.
Tvarohová střecha je navíc přesně ten druh sladkosti, který nemusíte schovávat jen na slavnostní příležitosti. Připravíte ji den předem, necháte ji v klidu odležet a druhý den už jen nakrájíte. A pokud máte doma někoho, kdo si pamatuje podobný dezert z dětství, můžete si být téměř jistí, že první sousto vyvolá úsměv.
Máslo pokojové teploty vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlé a nadýchané pěny. Za stálého šlehání postupně přidávejte měkký tvaroh a nakonec vmíchejte vanilkový extrakt. Krém šlehejte jen do chvíle, kdy bude hladký a dobře roztíratelný.
Hotový krém rozdělte na dvě stejné části. Do jedné poloviny vmíchejte kakao a druhou nechte světlou s vanilkovou příchutí. Oba krémy odložte stranou a připravte si plochu na sestavení dezertu.
Na větší kus alobalu rozložte 18 sušenek do tří řad po šesti kusech. Na sušenky rovnoměrně rozetřete kakaový krém a nechte si přibližně jednu lžíci stranou. Na kakaový krém položte druhou vrstvu 18 sušenek a lehce je přitlačte.
Na prostřední část sušenkové plochy naneste světlý tvarohový krém a vytvořte z něj podélný pruh. Zbývající kakaový krém rozetřete doprostřed světlého krému. Krém by měl být rozložený tak, aby po zvednutí bočních řad sušenek vznikl typický trojúhelníkový tvar.
Pomocí alobalu nadzvedněte obě boční řady sušenek směrem ke středu. Sušenky spojte tak, aby vytvořily střechovitý tvar, a povrch jemně uhlaďte. Dezert zatím nechte zabalený v alobalu, aby si udržel požadovaný tvar.
Připravte čokoládovou polevu. V menším hrnci rozpusťte máslo, přidejte cukr, kakao, sušené mléko a vodu a za stálého míchání zahřívejte, dokud nevznikne hladká poleva. Směs nenechávejte zbytečně dlouho vařit, aby příliš nezhoustla.
Polevu nechte krátce zchladnout, aby nebyla horká, a poté ji rovnoměrně nalijte na povrch tvarohové střechy. Dezert znovu zabalte do alobalu a uložte do chladničky. Nechte ho odležet nejlépe přes noc, aby sušenky zvláčněly, krém zpevnil a střecha se při krájení nerozpadala.
Druhý den dezert vyjměte z alobalu a ostrým nožem ho nakrájejte na šikmé plátky. Podávejte dobře vychlazený.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová