Nepečené řezy „Nebíčko v papulce“ – BeBe sušenky, rychlý krém a 20 minut práce. Dezert, který se vždycky povede

BeBe řezy s kávovým krémem a kakaem představují absolutní záchranu pro všechny milovníky sladkého. Tento nepečený dezert v sobě geniálně kombinuje chrumkavé máslové sušenky a hedvábný, intenzivní kávový krém zjemněný máslem. Výsledkem je neuvěřitelně vláčný moučník, který chutná jako z prvotřídní cukrárny, a pritom ho zvládne sestavit i úplný začátečník za pár minut.
Tradice nepečených sušenkových moučníků neboli
icebox cakes má své kořeny v Americe 20. let minulého století, kdy se s masovým rozšířením domácích chladniček staly obrovským hitem. Cukráři i kuchařky tenkrát zjistili, že když proloží tvrdé sušenky vanilkovým či kávovým pudinkovým základem, sušenky postupně nasáknou vlhkost z krému, mírně nabobtnají a získají strukturu piškotového korpusu. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je příprava poctivého vařeného žloutkového základu s přírodní kávou. Teplý krém zjemněný máslem pronikne do struktury BeBe sušenek mnohem rychleji a rovnoměrněji než studená šlehačka, takže dezert perfektně ztuhne a proleží se už za pouhé dvě hodiny v chladu.
Největší předností kávových BeBe řezů je jejich osvěžující chuť a nenáročnost. Hořkosladký kávový tón s lehkým popraškem kakaa dokonale vyvažuje sladkost sušenek, takže moučník nepůsobí vůbec přeslazeně.
S ingrediencemi si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní fantazie. Místo klasických BeBe sušenek lze použít výrazné karamelové sušenky Lotus, které kávovému krému dodají kořeněný nádech, případně dětské piškoty. Pro dospělejší verzi můžete krém ovonět kapkou kávového likéru Kahlúa nebo kapkou tuzemáku. Před podáváním stačí vrch štědře zaprášit holandským kakaem a dozdobit kopečkem vyšlehané smetany či křupavou čokoládovou trubičkou.
V rendlíku vyšlehejte vejce s klasickým i vanilkovým cukrem a škrobem. Přidejte mléko a směs zahřívejte 2–3 minuty. Jakmile začne bublat, vmíchejte do ní kávu a vařte ji 1 minutu.
Směs poté odstavte z tepla a vmíchejte do ní máslo, které nechte rozpustit. Vzniklý krém nechte pár minut chladnout a pokračujte s kompletací dezertu.
Dno dortového ráfku pokryjte BeBe sušenkami, které potřete ¼ krému. Ten zakryjte další vrstvou sušenek a postup opakujte. Vrstvení zakončete krémem, který posypte kakaem.
Poznámka: Množství sušenek určete na základě velikosti vašeho dortového ráfku. BeBe sušenky můžete nahradit například také Lotus Biscoff sušenkami.
Bebe řezy s kávovým krémem posypte kakaem a ozdobte oplatky nebo trubičkami dle vlastní chuti. Inspirovat se můžete zdobením níže ve videu.
Pochoutku vložte na 2 hodiny do lednice a po jejím ztuhnutí ji servírujte dle potřeby.
Tip: Každou porci můžete ozdobit ještě trochou šlehačky nebo kousky čokolády.
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Zdroj receptu: Что ПРИГОТОВИТЬ?
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato