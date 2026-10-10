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Neomezený mobilní tarif pod 400 Kč existuje, velká trojka ho ale v ceníku nemá. Její nabídky začínají na 639 Kč

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Kdo chce samostatný tarif s neomezeným voláním, SMS a daty, u T-Mobilu, O2 ani Vodafonu levně nepochodí. Menší prodejce NejPřipojení nabízí totéž za výrazně méně. Jeho nabídka má ale podmínky, které web příliš nezdůrazňuje.
Neomezený mobilní tarif pod 400 Kč existuje, velká trojka ho ale v ceníku nemá. Její nabídky začínají na 639 Kč

Neomezený mobilní tarif pod 400 Kč existuje, velká trojka ho ale v ceníku nemá. Její nabídky začínají na 639 Kč

Zdroj: Foto: Bidouille82 - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 22:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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