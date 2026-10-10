Neomezený mobilní tarif pod 400 Kč existuje, velká trojka ho ale v ceníku nemá. Její nabídky začínají na 639 Kč

Web NejPřipojení.cz prodává neomezené volání, SMS a data za 496 Kč měsíčně, pokud si objednáte jednu SIM kartu. Každá další karta ve stejné objednávce snižuje cenu za kus a při šesti kartách klesne na 392 Kč. Smlouva na rok ani na dva se nepodepisuje a přenesení čísla je zdarma. Nejdražší veřejný neomezený tarif velké trojky, Next Neomezeně XL od T-Mobilu, přitom stojí 945 Kč.
Proti velké trojce vychází rozdíl až 553 Kč měsíčně za kartu
Nejlevnější samostatný neomezený tarif velké trojky měl podle veřejných ceníků k říjnu 2026 Vodafone. Jeho BezLimitu M stojí 639 Kč, a kdo si ho objedná přes web, zaplatí o 9 Kč víc. O2 nabízí YOU NEO za 699 Kč, rychlost dat je u něj omezená na 20 Mb/s. Verze YOU NEO Max 5G stojí 899 Kč.
Jedna karta od NejPřipojení tak vychází o 143 až 449 Kč měsíčně levněji než uvedené tarify velké trojky. Při objednávce šesti karet se rozdíl zvětší na 247 až 553 Kč na každé z nich. Za cenu jednoho tarifu Next Neomezeně XL by se pak daly zaplatit téměř dvě a půl karty od NejPřipojení.
Čtyřčlenná rodina platí za kartu 420 Kč. Proti čtyřem tarifům BezLimitu M ušetří 876 Kč měsíčně, tedy 10 512 Kč za rok. Úspora v desítkách tisíc korun ročně vychází jen proti nejdražším tarifům: čtyři Next Neomezeně XL by za rok stály o 25 200 Kč víc.
Pod veřejný ceník jdou velcí operátoři jen u balíčků více služeb
Levnější neomezená data má velká trojka v balíčcích. Vodafone je dává za 519 Kč v rámci GIGA Komba, kde se mobilní tarif kombinuje s pevným internetem. O2 podobně pracuje s balíčkem O2 Spolu a T-Mobile s Magentou 1. Vodafonova balíčková cena je i tak o 23 Kč vyšší než jedna samostatná karta od NejPřipojení.
Proč veřejné ceníky nezlevňují, popsal Český telekomunikační úřad ve své analýze velkoobchodního trhu. Vysoké velkoobchodní ceny podle něj virtuálním operátorům ztěžují nabízet datově náročné tarify srovnatelné s tarify síťových operátorů. Tlak na plošné zlevnění je proto omezený. Velcí operátoři drží veřejný ceník jako cenovou kotvu a lepší podmínky dávají tam, kde za ně něco získají: další službu u téhož zákazníka, delší závazek nebo zákazníka, který se chystá odejít ke konkurenci.
Ostatní virtuální operátoři skutečně neomezená data za podobnou cenu nenabízejí. Tesco Mobile má neomezené volání a SMS se 2 GB dat za 319 Kč. Za 369 Kč dostanete 6 GB, měsíční tarif s neomezenými daty v nabídce nemá. Kaktus prodává tarif NEŘEŠTO za 350 Kč. Po vyčerpání 10 GB plnou rychlostí ho zpomalí na 2 Mb/s.
Co musíte splnit pro cenu 392 Kč za kartu
Nejnižší cena platí jen pro objednávku šesti karet najednou. Druhá karta srazí cenu za kus na 475 Kč, třetí na 447 Kč. Se čtvrtou kartou vychází kus na 420 Kč, pátá přidá slevu jedné koruny na 419 Kč. Až šestá karta posune cenu pod 400 Kč, konkrétně na 392 Kč.
Pátá karta tedy jako krok k nižší ceně skoro nic nepřináší. Teprve šestá ušetří dalších 27 Kč na každé kartě. Veřejná stránka přitom neříká, jestli musí být všech šest karet vedených na jednoho člověka, nebo je lze rozdělit mezi členy rodiny či firmu.
Druhou podmínkou je bonita. Objednávkový formulář uvádí kontrolu registrů dlužníků. Starší firemní článek NejPřipojení výslovně píše, že se záznamem v registru SOLUS, v insolvenci nebo s exekucí službu objednat nelze.
Rychlost neomezených dat aktuální web NejPřipojení vůbec neuvádí
U cen 496 a 392 Kč chybí na veřejné stránce jakýkoli údaj o rychlosti. Jediným vodítkem je starší firemní text k předchozí ceně 499 Kč, který zmiňoval 10 Mb/s. Taková rychlost stačí na běžné prohlížení webu a sociální sítě, na streamování videa ve 4K už ne.
Jestli 10 Mb/s platí i pro současnou nabídku, z veřejných podkladů potvrdit nejde, a to oslabuje celé cenové srovnání. O2 u tarifu YOU NEO za 699 Kč uvádí strop 20 Mb/s přímo v názvu. Kdyby u NejPřipojení platil starý údaj, měla by jeho data poloviční rychlost než YOU NEO. Z veřejných informací není jasné ani to, na čí síti tarif běží.
Přechod zabere dva pracovní dny, výpověď běží třicet dní
Přenesení čísla probíhá v Česku podle standardizovaného postupu. Novému poskytovateli předáte takzvaný OKU kód, on zařídí zbytek a samotné přenesení čísla obvykle trvá dva pracovní dny. NejPřipojení slibuje, že ho provede zdarma.
Prodejce tarif prezentuje jako „zcela bez závazku“ s možností ho kdykoli změnit nebo zrušit. Starší firemní článek k tomu doplňuje třicetidenní výpovědní lhůtu a formulaci o využívání služby alespoň tři měsíce. Slovo „zcela“ tak podmínky přehání, o roční nebo dvouletý závazek ale nejde.
Tarif dovoluje sdílet data přes hotspot, třeba s notebookem. V zemích EU je k dispozici 45 GB dat, roaming mimo Unii se řeší zvlášť. Volitelným doplňkem je televize se 149 kanály a sedmidenním archivem. Prvních šest měsíců stojí 1 Kč měsíčně.