Neodolatelné vrstvené řezy, které si zamiluje každý – křehký kakaový korpus, hladký pudinkový krém a čokoládová poleva. Mňam

Hledáte dokonalý moučník na víkendové rodinné odpoledne nebo slavnostní příležitost, který vypadá jako přímo ze škatulky poctivé prvorepublikové cukrárny? Křehké kakaové řezy s pudinkovým krémem představují naprostý vrchol tradičního pekařského umění. Žádný obyčejný litý koláč nebo drolivá bábovka. Kouzlo tohoto dezertu spočívá ve střídání tenoučkých světlých a kakaových plátů s jemným domácím krémem, který pečenému těstu po odležení dodá neuvěřitelnou vláčnost a sametový finiš.
Příprava dezertů skládaných z několika tenkých samostatně pečených plátů má v české a středoevropské kuchyni bohatou tradici, vycházející z vyhlášených maďarských a rakouských receptur typu Dobošův dort či medové řezy. Trpělivost při pečení jednotlivých plátků se stonásobně vrátí při prvním zakousnutí. Pudink vyšlehaný s poctivým máslem navíc vytváří hedvábnou strukturu bez jakékoliv umělé pachuti, což v kombinaci s kakaovým tónem těsta a čokoládou na povrchu tvoří dokonalý souznějící celek.
Tento variabilní recept navíc nabízí spoustu prostoru pro vaše vlastní kulinářské nápady. Do světlé části pudinkového krému můžete přimíchat trochu mletých opražených oříšků, pár kapek kvalitního rumu nebo špetku mleté vanilky. Pro barevný i chuťový kontrast lze jednu z krémových vrstev potřít tenkou linkou pikantní rybízové či višňové zavařeniny. Po důkladném vychlazení přes noc a nakrájení na elegantní obdélníčky se tyto řezy stanou absolutní korunou vašeho sladkého stolu.
Mouku smíchejte s práškem do pečiva, jedlou sodou a moučkovým cukrem. Přidejte změklé máslo a žloutky a vypracujte hladké těsto. Rozdělte ho na dvě stejné části a do jedné z nich důkladně zapracujte kakao.
Obě části těsta znovu rozdělte na poloviny, takže vzniknou dvě světlé a dvě kakaové části. Každou část rozválejte na čtverec o velikosti přibližně 24 × 24 cm. Těsto rozvalujte opatrně, protože tenké pláty jsou křehké.
Jednotlivé pláty postupně upečte v troubě předehřáté na 180 °C. Každý pečte přibližně 12–15 minut, dokud okraje lehce nezezlátnou. Upečené pláty nechte úplně vychladnout a zacházejte s nimi opatrně, aby se nepolámaly.
Připravte pudinkový základ. Z mléka odeberte menší část a rozmíchejte v ní žloutky, bramborový škrob a hladkou mouku. Zbývající mléko zahřejte s cukrem a za stálého míchání přilijte připravenou směs.
Krém vařte na mírném ohni za stálého míchání, dokud výrazně nezhoustne. Potom ho přendejte do čisté nádoby, povrch zakryjte fólií a nechte úplně vychladnout. Pudinkový základ a máslo by měly mít před spojením podobnou teplotu.
Změklé máslo vyšlehejte dohladka. Postupně do něj zašlehávejte vychladlý pudinkový základ, dokud nevznikne hladký a nadýchaný krém. Hotový krém rozdělte na dvě stejné části.
Na podnos položte světlý křehký plát a rozetřete na něj polovinu pudinkového krému. Přikryjte kakaovým plátem a lehce ho přitlačte. Potom naneste druhou polovinu krému a zakončete druhým kakaovým a světlým plátem.
Čokoládu nalámejte na menší kousky a spolu s mlékem a máslem ji pomalu rozpusťte ve vodní lázni. Míchejte, dokud nevznikne hladká poleva. Vlažnou polevu rozetřete na horní vrstvu moučníku.
Křehké kakaové řezy s pudinkovým krémem uložte do chladničky alespoň na 240 minut, ideálně přes noc. Odležením křehké pláty zvláční a krém se s nimi spojí. Před podáváním řezy krájejte ostrým nožem na menší obdélníky nebo čtverce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová