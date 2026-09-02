Neodolatelná kombinace jemného tvarohu a nakyslých třešní: Tento svěží cheesecake se rozplývá na jazyku a vypadá jako z cukrárny

Klasický cheesecake má své kořeny už ve starověkém Řecku, kde se zjednodušená verze sýrového koláče podávala dokonce olympijským atletům pro dodání energie. O stovky let později se přes americký New York, kde vznikla ikonická verze s těžkým krémovým sýrem, dostal až k nám do Evropy. Česká kulinářská tvořivost mu však dala úplně nový rozměr. Místo hutného sýra jsme sáhli po poctivém tvarohu a zakysané smetaně. Výsledkem je lehký, sametově jemný moučník, který není přehnaně tučný ani přeslazený a dokonale sedí našim chuťovým buňkám.
Největším trumfem tohoto tvarohového cheesecaku je úžasný kontrast mezi jemným sametovým krémem a výraznou ovocnou vrstvou. Tradiční sušenkový základ dodá příjemné křupnutí, zatímco šťavnaté třešně provoněné citronovou šťávou prottnou sladkost tvarohu příjemně nakyslou chutí. Koláč po upečení a řádném vychlazení drží nádherný tvar, na řezu vypadá jako z luxusní cukrárny a doslova se rozplývá na jazyku. Je to přesně ten typ dezertu, kterým blýsknete na jakékoliv rodinné oslavě nebo nedělní kávě s přáteli.
Recept navíc nabízí obrovský prostor pro vaši vlastní fantazii. Pokud zrovna nemáte po ruce třešně, skvěle je zastoupí kompotované nebo čerstvé višně, sladké maliny či mražená směs lesního ovoce. Do sušenkového korpusu můžete místo klasických máslových sušenek použít kakaové nebo skořicové kousky, které dají základu úplně nový šmrnc. Tvarohový krém zase můžete ozvláštnit troškou nastrouhané kůry z limetky nebo kapkou kvalitního mandlového likéru, který s třešňovou vrstvou tvoří naprosto dokonalou dvojici.
Sušenky rozdrťte najemno a smíchejte s rozpuštěným máslem. Dno dortové formy o průměru 24 cm vyložte pečicím papírem a sušenkovou směs do ní rovnoměrně vtlačte. Korpus dejte na 20–30 minut do lednice, aby zpevnil.
Do mísy dejte tvaroh, zakysanou smetanu, smetanu ke šlehání, cukr, vanilkový pudink, vanilkový extrakt a citronovou kůru. Krátce promíchejte, jen dokud se suroviny nespojí, a potom postupně zašlehejte vejce jedno po druhém. Náplň zbytečně nepřešlehávejte, aby se do ní nedostalo příliš vzduchu.
Vaječnou tvarohovou směs nalijte na vychlazený korpus a povrch uhlaďte. Troubu předehřejte na 160 °C a cheesecake pečte přibližně 65–75 minut, dokud okraje neztuhnou a střed se při lehkém pohybu formy ještě mírně nezachvěje. Potom troubu vypněte, dvířka pootevřete a cheesecake nechte uvnitř asi 60 minut chladnout.
Mezitím připravte třešňovou vrstvu. Třešně dejte do kastrůlku společně s cukrem a citronovou šťávou a krátce zahřívejte, až pustí šťávu a změknou. Bramborový škrob rozmíchejte ve 4 lžících studené vody, vlijte k třešním a za stálého míchání krátce povařte, dokud směs nezhoustne.
Želatinu rozmíchejte ve 2 lžících horké vody a nechte ji rozpustit. Vmíchejte ji do ještě teplé třešňové směsi, kastrůlek odstavte a nechte ovocnou vrstvu zcela vychladnout.
Vychladlý cheesecake přendejte do lednice alespoň na 3–4 hodiny, ideálně do druhého dne. Potom na jeho povrch rovnoměrně rozetřete vychladlou třešňovou vrstvu a vraťte ho ještě nejméně na 2 hodiny do lednice. Před podáváním cheesecake opatrně vyjměte z formy a krájejte ostrým nožem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová