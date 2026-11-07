Není v nich ani gram masa a přesto chutnají tyto karbanátky skvěle – super oběd pro celou rodinu za pár korun

Znáte to, když potřebujete rychle vymyslet oběd a maso zrovna nechcete? Konzerva červených fazolí ve spíži může být dobrým začátkem. S cibulkou, česnekem, vlašskými ořechy a čerstvými bylinkami z ní připravíte karbanátky, které mají na povrchu zlatavou kůrku a uvnitř zůstávají měkké. Chuť jim dodává také koření chmeli-suneli, které voní po bylinkách a koření a obyčejné fazole promění v jídlo s trochu jiným charakterem, než na jaký jsme zvyklí.
Inspirací je gruzínské lobio, tradiční pokrm z fazolí, který se v Gruzii připravuje v mnoha podobách. Často se do něj přidávají vlašské ořechy, česnek, koriandr a směs koření chmeli-suneli. Právě spojení těchto surovin stojí za vyzkoušení i v domácí kuchyni. Fazolové karbanátky sice nejsou tradičním lobiem, ale přebírají jeho výrazné chutě a přenášejí je do podoby známého jídla, které se dobře hodí k obědu i večeři.
Červené fazole mají kromě syté barvy ještě jednu výhodu: obsahují rostlinné bílkoviny a vlákninu, takže dokážou dobře zasytit. Najdete v nich také folát, draslík a železo. Jsou proto užitečnou součástí jídelníčku, zvlášť když chcete častěji vařit bez masa. Zajímavou roli v receptu mají i vlašské ořechy. V gruzínské kuchyni se používají do omáček, zeleninových jídel i fazolových směsí. Jejich lehce nahořklá chuť se dobře doplňuje s česnekem a bylinkami a karbanátkům dodává příjemnou oříškovou vůni.
Na talíři jim sluší vařené brambory, bramborová kaše nebo jednoduchý zeleninový salát. Pokud máte rádi svěží přílohy, připravte k nim jogurtový dip s česnekem a citronovou šťávou. Koriandr můžete bez obav vyměnit za petrželku, která má jemnější chuť, a milovníci pikantních jídel mohou přidat špetku chilli. Díky výraznému koření se karbanátky obejdou i bez složitých příloh a zbylé kousky si můžete druhý den vzít s sebou do práce nebo podávat studené s krajícem chleba.
Červené fazole slijte, propláchněte studenou vodou a nechte dobře okapat. Přendejte je do větší mísy a rozmačkejte šťouchadlem na brambory. Směs nemusí být úplně hladká, menší kousky fazolí jí dodají příjemnou strukturu.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Na pánvi rozehřejte trochu oleje a cibuli na něm za občasného míchání opečte dosklovita. Červenou papriku nakrájejte na drobné kostičky, přidejte ji k cibuli a několik minut společně opékejte.
Česnek oloupejte, prolisujte nebo nasekejte nadrobno a přidejte ho k zelenině. Krátce promíchejte a nechte rozvonět, ale dávejte pozor, aby nezhnědl. Pánev odstavte a směs nechte chvíli zchladnout.
Vlašské ořechy nasekejte nadrobno nebo je krátce rozmixujte. Neměly by být rozemleté na jemnou moučku. Připravte si také petrželku a koriandr, které nasekejte nadrobno.
K rozmačkaným fazolím přidejte opečenou zeleninu, vlašské ořechy, vejce, strouhanku, citronovou šťávu, petrželku a koriandr. Přisypte koření chmeli-suneli, mletý koriandr, římský kmín, sůl a černý pepř. Vše důkladně promíchejte, aby se suroviny rovnoměrně spojily.
Směs nechte přibližně 15 minut odpočinout, aby strouhanka nasála vlhkost. Poté z ní navlhčenýma rukama vytvarujte menší, mírně zploštělé karbanátky. Pokud se směs příliš lepí a nedrží tvar, přidejte trochu strouhanky.
Na pánvi rozehřejte vrstvu rostlinného oleje. Karbanátky smažte na středním plameni přibližně 3–4 minuty z každé strany, dokud nebudou na povrchu zlatavé a prohřáté. Otáčejte je opatrně, aby se nerozpadly, a po usmažení je nechte krátce okapat na papírové utěrce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová