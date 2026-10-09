Není ti rozumět, řekl Kocián Feninovi před kamerami. Bývalý fotbalový reprezentant schytal kritiku, která ho viditelně zasáhla

Bylo 8. října, šest večer, a čtvrtý díl pořadu B4THECLASH měl navnadit na hlavní zápas turnaje v Ústí nad Labem. Místo řeči o přípravě, váze a taktice se ale debata mezi Martinem Feninem a Martinem Kociánem stočila jinam. „Se Sámerem jsme aspoň tancovali, Martinovi ani nerozumím,“ řekl Kocián podle rekapitulace serveru Top-Fight. Fenin mu oplatil, že ani jeho projev není bez chyby. Zpěvák skupiny Lunetic odpověděl, že s ním se aspoň dá normálně mluvit. Pak do debaty vstoupil Marek „Datel“ Valášek a řekl to, co viselo ve vzduchu: „Mohl ses ožrat večer. Promiň, ale není ti rozumět, vždyť neartikuluješ.“ Podle nás to není jen jedovatá propagační hláška. Je to test, o co se Feninův návrat do veřejného prostoru bude opírat.
Výměna, která přestala být hraná
Fenin reagoval podrážděně a Datla odbyl vulgárním výrazem. Valášek mu na to odpověděl, že je mu ho líto. Tím výměna v podstatě skončila. Ke strkanici nedošlo, zůstalo u slov.
Jedna věc je důležitá: z dostupného záznamu nelze určit, zda Fenin před vysíláním pil, ani v jakém množství. Ověřené je pouze to, že ostatní účastníci kritizovali jeho projev a téma alkoholu sami otevřeli. Víc se z toho vyčíst nedá. A víc by se z toho ani vyčítat nemělo.
Rozdíl oproti běžnému předzápasovému promu je přesto znát. Kocián srovnával Fenina se Sámerem Issou, svým soupeřem z Clash 11. Ta rivalita byla bizarní, ale hravá, postavená na hudbě a společném tanečním čísle. Tady nepadala obvinění z podvodu ani výsměch fyzičce. Kocián dával najevo spíš frustraci, že se soupeřem nejde vést rozhovor. Taková výtka mířila na člověka, ne na bojovníka.
Ještě před měsícem přitom zněl Fenin úplně jinak. Na první tiskové konferenci Clash 17 mluvil o respektu a zápas bral jako sportovní výzvu. Pořadatelé pak dvojici prodávali jako „severočeské derby“ bývalého teplického útočníka a zpěváka, kterého zná celá republika z hitů Máma nebo Ať je hudba tvůj lék.
Od hattricku v Berlíně po klec v Ústí
Proč je Fenin v kleci vůbec téma? Kvůli kontrastu, který se nedá přehlédnout. Dne 2. února 2008 debutoval v bundeslize za Eintracht Frankfurt a na hřišti Herthy Berlín dal všechny tři góly při výhře 3:0. Klub dodnes připomíná, jaká očekávání ten večer vyvolal. Za Frankfurt nakonec v nejvyšší soutěži nastřílel 14 gólů. Podle webu FAČR odehrál za české áčko 16 zápasů a vstřelil 3 góly. Ještě předtím skóroval na mistrovství světa do 20 let v roce 2007, a to i ve finále proti Argentině.
Kariéra, která slibovala hodně, se pak lámala. Fenin o důvodech mluvil sám a otevřeně. V roce 2021 v kampani mezinárodní hráčské unie FIFPRO popsal, jak se v jeho životě propojily psychické problémy a alkohol. V březnu 2024 na Instagramu oznámil, že odchází na tříměsíční protialkoholní léčbu do Červeného Dvora.
To je kontext, který nelze z debaty vymazat. Zároveň je to kontext, se kterým by se nemělo zacházet jako s municí. Světová zdravotnická organizace k tomu vydala i příručku pro novináře: média mají škody alkoholu vysvětlovat, ne je zlehčovat. U zápasu, jehož součástí je sázka o léčebnu, je to hranice, kterou lze snadno překročit.
Nedotažený OKTAGON a sázka o léčebnu
Clash 17 nebude Feninovým prvním pokusem o bojový sport. Organizace OKTAGON plánovala jeho duel s Kevinem Pannewitzem, ale zápas se nikdy neuskutečnil. Spoluzakladatel Pavol Neruda pro Sport.cz v září 2023 vysvětlil, že se ho nepodařilo „hodit na koleje“. Fenin byl podle něj jednu dobu nedostižitelný a měl problém s disciplínou, i když totéž přiznal i u Pannewitze. Neruda popsal, jak se u Fenina střídala období, kdy dva měsíce nepřišel do posilovny, s obdobími, kdy „makal každý den“ a odjel i na soustředění.
Právě tady má výměna z B4THECLASH větší váhu, než by se zdálo. Clash staví část příběhu na otázce, jestli Fenin tentokrát opravdu nastoupí. Každá zmínka o alkoholu tu otázku vrací zpátky na stůl.
Do toho zapadá sázka z první tiskovky. Navrhl ji sám Fenin: jeden z dvojice po zápase nastoupí na tříměsíční léčbu. Podmínky se pak posunuly a promotér Tomáš Linh Le Sy je shrnul tak, že na léčení půjde vítěz a poražený mu ho zaplatí. Kocián v B4THECLASH tuhle logiku odmítl: „Proč by měl jít do léčebny ten, kdo vyhraje?“ Má pravdu, že to nedává smysl. Žádná smlouva ani jiný závazek, který by kohokoli po zápase do léčebny skutečně posílal, ale veřejně doložený není. Jde o bizarní sázku z tiskovky, ne o lékařský plán.
Kdo má v kleci navrch
Sportovně vypadá zápas méně jednoznačně, než napovídá mediální přestřelka. Kocián má v Clashi za sebou čtyři zápasy a bilanci dvou výher a dvou porážek.
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|Martin Fenin
|Martin Kocián
|Původ
|bývalý reprezentant, útočník bundesligy
|zpěvák a rapper, člen skupiny Lunetic
|Bilance v Clashi
|bez zápasu (debut)
|2 výhry, 2 porážky
|Výhry
|žádné
|Pavel Měsíček, Jack Hamid (obě před limitem)
|Porážky
|žádné
|Sámer Issa (na body po 3 kolech), Jaroslav Bobowski
Fenin má za sebou vrcholovou sportovní kariéru, mezinárodní zkušenosti a zvyk hrát pod tlakem. Atletický základ může mít obecně lepší. Kocián ale zná prostředí Clashe: vážení, mediální povinnosti, světla a první minutu v kleci, kdy adrenalin dělá z tréninku něco jiného. Podle nás je to výhoda, kterou hattrick v Berlíně nevyváží.
Konkrétní podoba Feninovy přípravy veřejně doložená není. Chybí informace o trenérovi, tréninkovém režimu i zdravotním stavu. K 9. říjnu je zápas v kartě stále uveden jako hlavní a turnaj má status nadcházejícího. Poslední jistotu ale dají až vážení, zdravotní kontroly a samotný nástup.
Časová osa a kde zápas sledovat
- začátek září 2026: první tisková konference Clash 17 v divokém duchu (u jiných dvojic musela zasahovat ochranka), představení „severočeského derby“ a vznik sázky o léčebnu
- 8. října 2026, 18:00: B4THECLASH 4, střet Fenina, Kociána a Datla
- 9. října 2026: výroky se šíří přes rekapitulace, debata se stáčí k alkoholu
- 24. října 2026, 18:30: Clash 17 na Zimním stadionu v Ústí nad Labem, Masarykova 232
Turnaj bude k vidění v placeném přenosu (pay-per-view) přes clashmma.com, cena začíná na 369 Kč. Úvodní zápasy mají být zdarma na oficiálním youtubovém kanálu Clash MMA. Kromě hlavního zápasu nabídne karta formáty, které s klasickým MMA mají málo společného: Karlos Benda proti pěti soupeřům, zápas jednoho proti dvěma nebo thajský box ve formátu dva na dva na dva. Tím se Clash zřetelně liší od OKTAGONu, který se prezentuje jako sportovní liga a evropská MMA organizace pro špičkové talenty. Clash prodává show. Fenin s Kociánem jsou její hlavní tváří.
Věta „není ti rozumět“ se dá zapomenout za týden, nebo se z ní může stát nálepka na roky. Rozhodne o tom jediný večer v Ústí: pokud Fenin dojde na váhu, projde kontrolami a vydrží v kleci, bude se mluvit o výkonu. Pokud ne, bude se znovu mluvit o tom, o čem mluvit nechtěl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta