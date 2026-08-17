Není táta jako táta ani v Ulici. Malá holčička kvůli tomu svému dostane rodinu do nepříjemné situace

Adriana Pešková v podání Sandry Novákové začne po prázdninách bydlet s Prokopem Junkem, kterého hraje Ondřej Studénka. Zpočátku to vypadá, že rodina konečně našla potřebný klid. Peškovi upravují dům, Prokop se stěhuje ke své snoubence a společné soužití má být dalším přirozeným krokem jejich vztahu. Jenže idyla nebude mít dlouhého trvání. Do centra dění se totiž dostane Adrianina dcera Klárka, kterou ztvárňuje Stella Polášková. Právě její vztah k vlastnímu otci začne postupně ovlivňovat celou domácnost. Klárka si svého biologického otce idealizuje
Klárka svého skutečného otce
nikdy osobně nepoznala, přesto se k němu začne stále více upínat. Kontakt mezi nimi probíhá alespoň prostřednictvím občasných telefonátů a dívka si muže, kterého ve skutečnosti téměř nezná, ve své představě postupně idealizuje. Prokopa tím dostává do velmi složité situace. On sám se přitom snaží být trpělivým partnerem Adriany a zároveň fungovat jako náhradní rodič. Čím větší místo však bude mít biologický otec v Klárčiných představách, tím citlivější bude Prokopova pozice. Nové díly tak otevřou poměrně reálné téma toho, jak složité může být vytvořit novou rodinu ve chvíli, kdy dítě řeší vztah k druhému rodiči.
Do Klárčiných problémů se nebudou snažit zasahovat pouze Adriana s Prokopem. Opřít se budou moci také o Evžena, kterého hraje Martin Finger, a Vlastimila Peška v podání Rudolfa Hrušínského mladšího. Rodinu podle zveřejněných informací čekají
smutné, dojemné i dramatické chvíle. Prokop se přesto postupně pokusí najít své místo mezi Peškovými a stát se skutečnou součástí rodiny, která sice není vždy klidná, ale ve vážných chvílích drží při sobě.
Klárka se rozhodně zamíchat dějem. Bude přemýšlet, kdo je ten správný táta.
TV Nova
Sandra Nováková pokračuje jako Adriana Pešková
Adriana přitom za sebou nemá úplně jednoduché období ani mimo samotný děj.
Postava byla v minulosti přeobsazena a novou představitelkou se stala Sandra Nováková. Část diváků změnu přijímala obtížně a herečka se setkala také s velmi ostrými reakcemi na sociálních sítích. Kritika kolem přeobsazení se stala součástí širší debaty o hranici mezi běžným názorem diváka a osobním útokem. Nováková však v roli pokračuje i ve dvaadvacáté sezóně a Adriana zůstává jednou z postav, jejichž rodinný příběh dostane výrazný prostor.
Změna představitele se naopak týká jiné známé postavy.
, který vystřídá Filipa Hornyaka. Pro Lexíka přitom začíná období puberty a jeho vztah s otcem Lumírem čekají nové zkoušky. Dvaadvacátá sezóna tedy přinese nejen nové dějové linky, ale také další změnu ve známém seriálovém obsazení. Lexíka Nykla bude nově hrát Gabriel Petr Klener Jana se s Adrianou sblíží, Eddiemu ale přidělá starosti
Výraznější roli dostane také
Jana Kokešová v podání Henriety Hornáčkové. S Adrianou si budou stále bližší, k čemuž přispějí i jejich děti. Klárka se kamarádí s Janinou dcerou Beatou a Jana je zároveň partnerkou Eddieho Rambouska, Adrianina nejlepšího kamaráda. Obě rodiny tak spolu začnou trávit více času. Jana navíc začne přemýšlet o práci školní tajemnice. Eddieho tato představa příliš nepotěší. Trávit společně čas doma i v zaměstnání totiž může jejich vztah vystavit úplně nové zkoušce.
kinotip2.cz, nova.cz